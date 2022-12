人気グループ・KAT-TUNが、来年2月15日に通算11枚目のオリジナルフルアルバム『Fantasia』をリリースすることが決定した。

テーマに「ジャンルレス」を掲げ、アルバムリード曲「Fantasia」をはじめ、縦横無尽に多彩なジャンルの楽曲を収録。ジャニーズJr.時代から現在に至るまで、音楽キャリアと変遷を凝縮したかのようなアルバムとなる。

10月にデジタルシングルとしてリリースした「ゼロからイチヘ」のほか、各形態にそれぞれボーナストラックを収録、新たに合計17曲の新曲を制作する。

初回限定盤1には、ボーナストラック2曲に加え、アルバムタイトルにもなっているリード曲「Fantasia」MV+メイキング、初回限定盤2にはボーナストラック1曲に加え、「Love Lots Together」MV+メイキングと、「ゼロからイチへ」MVを収録。通常盤にはメンバーソロ曲として、亀梨和也「未完成な」、上田竜也「ユダ」、中丸雄一「New sight」の3曲とボーナストラック1曲の計15曲が収められる。

■KAT-TUN 11thアルバム『Fantasia』収録曲

▼初回限定盤1

01. DIRTY LUV

02. Wild Rose

03. Fantasia

04. Love Lots Together

05. Perfect Date

06. Lament

07. Sail on earth

08. FLIGHT

09. ゼロからイチへ

10. ELIZA

11. Kissing your hurts

12. 透明な朝

13. 夢で逢いたい

▼初回限定盤2

01. DIRTY LUV

02. Wild Rose

03. Fantasia

04. Love Lots Together

05. Perfect Date

06. Lament

07. Sail on earth

08. FLIGHT

09. ゼロからイチへ

10. ELIZA

11. Kissing your hurts

12. 窓を開けて

▼通常盤

01. DIRTY LUV

02. Wild Rose

03. Fantasia

04. Love Lots Together

05. Perfect Date

06. Lament

07. Sail on earth

08. FLIGHT

09. ゼロからイチへ

10. ELIZA

11. Kissing your hurts

12. 未完成な(亀梨和也)

13. ユダ(上田竜也)

14. New sight(中丸雄一)

15. KAT-TUNの現場

