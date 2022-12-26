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福山雅治が初の大トリ、紅組はMISIA 『紅白歌合戦』曲順発表

2022年12月26日 11時47分

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NHK

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　ＮＨＫは２６日、大みそかに放送する「第７３回ＮＨＫ紅白歌合戦」の曲順を発表した。番組を締めくくる「大トリ」は福山雅治（５３）が初めて務め、「桜坂」を歌唱する。紅組のトリは昨年まで２年連続で大トリを務めたＭＩＳＩＡ（４４）で、「希望のうた」を歌う。オープニングを飾るのはジャニーズ「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」の「Ｇｏｏｄ　Ｌｕｃｋ！」。
　５年連続、５度目の出場となる「Ｋｉｎｇ　＆　Ｐｒｉｎｃｅ」は後半に登場し、激しいダンスが注目を集めた「ｉｃｈｉｂａｎ」を披露する。２３回目の出場で、休養前最後の紅白となる氷川きよし（４５）は終盤に「限界突破×サバイバー」を歌唱する。
【前半】
白　ＳｉｘＴＯＮＥＳ「Ｇｏｏｄ　Ｌｕｃｋ！」
紅　天童よしみ「ソーラン祭り節」
紅　緑黄色社会「Ｍｅｌａ！」
白　郷ひろみ「ＧＯ！ＧＯ！５０周年！！ＳＰメドレー」
白　なにわ男子「初心ＬＯＶＥ」
紅　水森かおり「九十九里浜～謎解き紅白スペシャル～」
紅　ＬＥ　ＳＳＥＲＡＦＩＭ「ＦＥＡＲＬＥＳＳ　－Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｖｅｒ．－」
白　Ｓａｕｃｙ　Ｄｏｇ「シンデレラボーイ」
白　山内惠介「恋する街角～きつねダンスＲｅｍｉｘ～」
紅　日向坂４６「キツネ」
白　ＪＯ１「無限大」
紅　ｍｉｌｅｔ「Ｆｌｙ　Ｈｉｇｈ」
紅　ＮｉｚｉＵ「ＣＬＡＰ　ＣＬＡＰ」
白　鈴木雅之「違う、そうじゃない」
白　ＢＥ：ＦＩＲＳＴ「Ｓｈｉｎｉｎｇ　Ｏｎｅ」
紅　ＳＥＫＡＩ　ＮＯ　ＯＷＡＲＩ「Ｈａｂｉｔ」
白　三浦大知「燦燦」
紅　ＩＶＥ「ＥＬＥＶＥＮ　－Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｖｅｒ．－」
白　Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ「ブラザービート～紅白みんなでシェー！ＳＰ～」
紅　Ｐｅｒｆｕｍｅ「紅白　Ｍｅｄｌｅｙ　２０２２」
【特別企画】
ＴＨＥ　ＬＡＳＴ　ＲＯＣＫＳＴＡＲＳ「ＴＨＥ　ＬＡＳＴ　ＲＯＣＫＳＴＡＲＳ」
紅　Ａｉｍｅｒ「残響散歌」
紅　坂本冬美「お祭りマンボ～スカパラＳＰ～」
【後半】
紅　ウタ「新時代」
白　Ｋｉｎｇ　Ｇｎｕ「Ｓｔａｒｄｏｍ」
白　三山ひろし「夢追い人～第６回けん玉世界記録への道～」
紅　ＴＷＩＣＥ「Ｃｅｌｅｂｒａｔｅ」
【特別企画】
ディズニースペシャルメドレー
白　Ｖａｕｎｄｙ「怪獣の花唄」
紅　ｍｉｌｅｔ×Ａｉｍｅｒ×幾田りら×Ｖａｕｎｄｙ「おもかげ」
白　純烈（ダチョウ倶楽部・有吉弘行）「プロポーズ～白い雲のように」
【特別企画】
ｂａｃｋ　ｎｕｍｂｅｒ「アイラブユー」
紅　乃木坂４６「裸足でＳｕｍｍｅｒ」
紅　工藤静香「３５周年ＳＰメドレー」
白　Ｋｉｎｇ　＆　Ｐｒｉｎｃｅ「ｉｃｈｉｂａｎ」
白　Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ「Ｓｕｂｔｉｔｌｅ」
紅　あいみょん「ハート～君はロックを聴かない」
【特別企画】
加山雄三「海　その愛」
紅　Ｓｕｐｅｒｆｌｙ「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ」
白　藤井風「死ぬのがいいわ」
紅　篠原涼子「恋しさと　せつなさと　心強さと　２０２３」
白　ゆず「夏色」
白　関ジャニ∞「Ｔ．Ｗ．Ｌ」
白　星野源「喜劇」
【特別企画】
氷川きよし「限界突破×サバイバー」
松任谷由実　ｗｉｔｈ　荒井由実「Ｃａｌｌ　ｍｅ　ｂａｃｋ」
白　ＫｉｎＫｉ　Ｋｉｄｓ「２５ｔｈ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｍｅｄｌｅｙ」
【特別企画】
安全地帯「Ｉ　Ｌｏｖｅ　Ｙｏｕからはじめよう」
紅　石川さゆり「天城越え」
【特別企画】
桑田佳祐　ｆｅａｔ．　佐野元春，　世良公則，　Ｃｈａｒ，　野口五郎「時代遅れのＲｏｃｋ’ｎ’Ｒｏｌｌ　Ｂａｎｄ」
紅　ＭＩＳＩＡ「希望のうた」
白　福山雅治「桜坂」
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