福山雅治が初の大トリ、紅組はMISIA 『紅白歌合戦』曲順発表
2022年12月26日 11時47分
ＮＨＫは２６日、大みそかに放送する「第７３回ＮＨＫ紅白歌合戦」の曲順を発表した。番組を締めくくる「大トリ」は福山雅治（５３）が初めて務め、「桜坂」を歌唱する。紅組のトリは昨年まで２年連続で大トリを務めたＭＩＳＩＡ（４４）で、「希望のうた」を歌う。オープニングを飾るのはジャニーズ「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」の「Ｇｏｏｄ Ｌｕｃｋ！」。
５年連続、５度目の出場となる「Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ」は後半に登場し、激しいダンスが注目を集めた「ｉｃｈｉｂａｎ」を披露する。２３回目の出場で、休養前最後の紅白となる氷川きよし（４５）は終盤に「限界突破×サバイバー」を歌唱する。
【前半】
白 ＳｉｘＴＯＮＥＳ「Ｇｏｏｄ Ｌｕｃｋ！」
紅 天童よしみ「ソーラン祭り節」
紅 緑黄色社会「Ｍｅｌａ！」
白 郷ひろみ「ＧＯ！ＧＯ！５０周年！！ＳＰメドレー」
白 なにわ男子「初心ＬＯＶＥ」
紅 水森かおり「九十九里浜～謎解き紅白スペシャル～」
紅 ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ「ＦＥＡＲＬＥＳＳ －Ｊａｐａｎｅｓｅ ｖｅｒ．－」
白 Ｓａｕｃｙ Ｄｏｇ「シンデレラボーイ」
白 山内惠介「恋する街角～きつねダンスＲｅｍｉｘ～」
紅 日向坂４６「キツネ」
白 ＪＯ１「無限大」
紅 ｍｉｌｅｔ「Ｆｌｙ Ｈｉｇｈ」
紅 ＮｉｚｉＵ「ＣＬＡＰ ＣＬＡＰ」
白 鈴木雅之「違う、そうじゃない」
白 ＢＥ：ＦＩＲＳＴ「Ｓｈｉｎｉｎｇ Ｏｎｅ」
紅 ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ「Ｈａｂｉｔ」
白 三浦大知「燦燦」
紅 ＩＶＥ「ＥＬＥＶＥＮ －Ｊａｐａｎｅｓｅ ｖｅｒ．－」
白 Ｓｎｏｗ Ｍａｎ「ブラザービート～紅白みんなでシェー！ＳＰ～」
紅 Ｐｅｒｆｕｍｅ「紅白 Ｍｅｄｌｅｙ ２０２２」
【特別企画】
ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＲＯＣＫＳＴＡＲＳ「ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＲＯＣＫＳＴＡＲＳ」
紅 Ａｉｍｅｒ「残響散歌」
紅 坂本冬美「お祭りマンボ～スカパラＳＰ～」
【後半】
紅 ウタ「新時代」
白 Ｋｉｎｇ Ｇｎｕ「Ｓｔａｒｄｏｍ」
白 三山ひろし「夢追い人～第６回けん玉世界記録への道～」
紅 ＴＷＩＣＥ「Ｃｅｌｅｂｒａｔｅ」
【特別企画】
ディズニースペシャルメドレー
白 Ｖａｕｎｄｙ「怪獣の花唄」
紅 ｍｉｌｅｔ×Ａｉｍｅｒ×幾田りら×Ｖａｕｎｄｙ「おもかげ」
白 純烈（ダチョウ倶楽部・有吉弘行）「プロポーズ～白い雲のように」
【特別企画】
ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ「アイラブユー」
紅 乃木坂４６「裸足でＳｕｍｍｅｒ」
紅 工藤静香「３５周年ＳＰメドレー」
白 Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ「ｉｃｈｉｂａｎ」
白 Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ「Ｓｕｂｔｉｔｌｅ」
紅 あいみょん「ハート～君はロックを聴かない」
【特別企画】
加山雄三「海 その愛」
紅 Ｓｕｐｅｒｆｌｙ「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ」
白 藤井風「死ぬのがいいわ」
紅 篠原涼子「恋しさと せつなさと 心強さと ２０２３」
白 ゆず「夏色」
白 関ジャニ∞「Ｔ．Ｗ．Ｌ」
白 星野源「喜劇」
【特別企画】
氷川きよし「限界突破×サバイバー」
松任谷由実 ｗｉｔｈ 荒井由実「Ｃａｌｌ ｍｅ ｂａｃｋ」
白 ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓ「２５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｍｅｄｌｅｙ」
【特別企画】
安全地帯「Ｉ Ｌｏｖｅ Ｙｏｕからはじめよう」
紅 石川さゆり「天城越え」
【特別企画】
桑田佳祐 ｆｅａｔ． 佐野元春， 世良公則， Ｃｈａｒ， 野口五郎「時代遅れのＲｏｃｋ’ｎ’Ｒｏｌｌ Ｂａｎｄ」
紅 ＭＩＳＩＡ「希望のうた」
白 福山雅治「桜坂」
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