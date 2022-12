毎回さまざまなテーマでグッズを展開しているスターバックス コーヒー。26日から登場する新作は、来年の干支“うさぎ”をモチーフにしたかわいらしいグッズがラインナップする。ホイップ・ラテ・モカと名付けられた3匹の「スターバックスコーヒー・ラビット」を主役に、これまでになくストーリー性のあるユニークな作りとなっている。

“We Are Starbucks Coffee Rabbits~living somewhere in coffee tree forests~”がテーマ今回のグッズ。コーヒーの木が生い茂る森の奥深くに住む、コーヒーチェリーが大好物の3匹のうさぎがモチーフだ。一番年下の「ホイップ・ラビット」は農園を駆け回るのが大好き、読書好きの「ラテ・ラビット」のチャームポイントは丸メガネ、耳の垂れた「モカ・ラビット」は今日も豆袋の上でお昼寝…とそれぞれのキャラクターもデザインに反映されていて、グッズを見ながらストーリーを想像してみるのも楽しい。

年末年始の定番『だるまマグ』(各2050円)も今年はラビット3姉妹のデザインで登場。ホイップ・ラビットは紅、ラテ・ラビットはグリーン、モカ・ラビットはゴールド調のブラウンと、3種類全部集めたくなるかわいさだ。

おめでたいレッドカラーの干支マグも355ml(2300円)、デミサイズの89ml(1600円)も登場。干支マグとセットで使いたくなる『ニューイヤーキャニスターうさぎ』(3000円)は、ボディにはマグとおそろいのデザインで、リッド(フタ)部分にはうさぎのコスチュームを着たベアリスタが座っている。お正月にうさぎモチーフのグッズでコーヒー初めをしてみては。

