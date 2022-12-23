公明党の山口那津男代表は２３日、岸田政権内で来年１月下旬の通常国会召集までに一部の閣僚を交代させる案が浮上していることについて「相談することはあろうと思うが、今のところ何も意向は伝わっていない。岸田文雄首相に任せたい」と述べた。首相官邸で記者団に語った。

「首相が内閣の長として判断すべきことだ」とも述べた。

