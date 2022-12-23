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首相、法人増税に理解要請 防衛力強化財源
岸田文雄首相は２３日、東京都内で開かれた講演会で、防衛費増額に伴う財源の一部を法人税などの増税で賄う...
12月23日
２３年度予算案、午後に閣議決定 過去最大の１１４兆円
政府は２０２３年度予算案を２３日午後に閣議決定する。午前に与党と政策懇談会を開き、一般会計の歳出総額...
政権内で閣僚交代案が浮上 復興相想定、国会召集前に
岸田政権内で来年１月下旬の通常国会召集までに一部の閣僚を交代させる案が浮上していることが分かった。「...
放置空き家、課税強化を検討 固定資産税軽減の対象外に
国土交通省は二十二日、管理が行き届いていない空き家がある土地を、固定資産税の軽減特例の対象から外す方...
国葬「事前調整が必要」 論点整理公表、有識者が７項目で意見
政府は二十二日、安倍晋三元首相の国葬に関し、有識者らへの意見聴取に基づく論点整理を公表した。賛否を巡...
大阪ＩＲ「通常国会前に認定」 維新・馬場氏が見通し
カジノを中心とする統合型リゾート施設（ＩＲ）整備に向けて大阪府・市が提出している計画を巡り、日本維新...
12月22日