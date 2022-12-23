今夜放送『Mステ ウルトラSUPER LIVE』タイムテーブル発表 6時間超、総勢68組出演
2022年12月23日 06時15分 (12月23日 08時06分更新)
テレビ朝日系できょう23日に生放送される年末大型音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』（後5：00～）のタイムテーブルが発表された。総勢68組のアーティストが千葉・幕張メッセと東京・六本木のテレビ朝日に集結する。
午後5時から6時間以上にわたる生放送のトップバッターは、なにわ男子「ハッピーサプライズ」に決定。ジャニーズ勢は14組が登場する。
工藤静香×Cocomiの母娘共演による中島みゆき「糸」のカバーは午後9時台。終盤には日本の地上波で再始動後初歌唱、『Mステ』出演は10年ぶりとなるKARAが、2010年リリースの日本デビューシングル「ミスター」と、デビュー15周年アルバム収録の最新曲「WHEN I MOVE（Japanese Version）」の2曲をパフォーマンスする。そして、68組のトリはゆずが務める。
■ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』タイムテーブル
▼午後5時～
なにわ男子「ハッピーサプライズ」
Little Glee Monster「Join Us!」
FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」
AKB48「久しぶりのリップグロス」
Travis Japan「JUST DANCE!」
THE RAMPAGE「ROUND UP feat. MIYAVI」
櫻坂46「五月雨よ」
DISH//「五明後日」
DA PUMP「Dream on the street」「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」
Kis-My-Ft2「Two as One」
BiSH「ZUTTO」
三浦大知「燦燦」
Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」
milet「Final Call」
なにわ男子「ハッピーサプライズ」
Little Glee Monster「Join Us!」
FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」
AKB48「久しぶりのリップグロス」
Travis Japan「JUST DANCE!」
THE RAMPAGE「ROUND UP feat. MIYAVI」
櫻坂46「五月雨よ」
DISH//「五明後日」
DA PUMP「Dream on the street」「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」
Kis-My-Ft2「Two as One」
BiSH「ZUTTO」
三浦大知「燦燦」
Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」
milet「Final Call」
▼午後６時頃～
SixTONES「Good Luck!」
Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」
GENERATIONS「チカラノカギリ」
日向坂46「月と星が踊るMidnight」
KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」
緑黄色社会「始まりの歌」
マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」
yama「色彩」
ジャニーズWEST「星の雨」
Tani Yuuki「W/X/Y」
Snow Man「オレンジkiss」
石丸幹二×アイナ・ジ・エンド「パート・オブ・ユア・ワールド」
前田公輝×内田真礼×Cocomi「ホール・ニュー・ワールド」
SixTONES「Good Luck!」
Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」
GENERATIONS「チカラノカギリ」
日向坂46「月と星が踊るMidnight」
KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」
緑黄色社会「始まりの歌」
マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」
yama「色彩」
ジャニーズWEST「星の雨」
Tani Yuuki「W/X/Y」
Snow Man「オレンジkiss」
石丸幹二×アイナ・ジ・エンド「パート・オブ・ユア・ワールド」
前田公輝×内田真礼×Cocomi「ホール・ニュー・ワールド」
▼午後７時頃～
ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」
小沢健二「ラブリー（Remaster Short Edit）」
KinKi Kids「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」
広瀬香美「ロマンスの神様」
工藤静香「慟哭」
後藤真希「ズルい女」
ゴールデンボンバー「女々しくて 2022流行語ver.」
乃木坂46「ここにはないもの」
10-FEET「第ゼロ感」
ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」
小沢健二「ラブリー（Remaster Short Edit）」
KinKi Kids「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」
広瀬香美「ロマンスの神様」
工藤静香「慟哭」
後藤真希「ズルい女」
ゴールデンボンバー「女々しくて 2022流行語ver.」
乃木坂46「ここにはないもの」
10-FEET「第ゼロ感」
▼午後８時頃～
A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」
NiziU「Blue Moon」
関ジャニ∞「喝采」
Mirage Collective「Mirage」
YUKI「鳴り響く限り」
Perfume「Spinning World」
NEWS「LOSER」
aiko「果てしない二人」
Aimer「Deep down」
Original Love & Ovall「接吻（M.D.L. Version）」
ジェジュン「Danger Zone」
宮本浩次「DESIRE -情熱-」
A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」
NiziU「Blue Moon」
関ジャニ∞「喝采」
Mirage Collective「Mirage」
YUKI「鳴り響く限り」
Perfume「Spinning World」
NEWS「LOSER」
aiko「果てしない二人」
Aimer「Deep down」
Original Love & Ovall「接吻（M.D.L. Version）」
ジェジュン「Danger Zone」
宮本浩次「DESIRE -情熱-」
▼午後９時頃～
King & Prince「彩り」
清塚信也 視聴者が選ぶ”弾いてほしい 冬うた”
工藤静香×Cocomi「糸」
Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
Saucy Dog「シンデレラボーイ」
SEKAI NO OWARI「Habit」
ウタ「新時代（歌：Ado）」with ELEVENPLAY
Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」「恋をするんだ」
ジェジュン「One Heart/ J-JUN with中島美嘉」
Aimer「残響散歌」
Snow Man「ブラザービート」
PUFFY「愛のしるしwith Hoodie fam」
DA PUMP「U.S.A.」
King & Prince「彩り」
清塚信也 視聴者が選ぶ”弾いてほしい 冬うた”
工藤静香×Cocomi「糸」
Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
Saucy Dog「シンデレラボーイ」
SEKAI NO OWARI「Habit」
ウタ「新時代（歌：Ado）」with ELEVENPLAY
Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」「恋をするんだ」
ジェジュン「One Heart/ J-JUN with中島美嘉」
Aimer「残響散歌」
Snow Man「ブラザービート」
PUFFY「愛のしるしwith Hoodie fam」
DA PUMP「U.S.A.」
▼午後10時頃～
優里「クリスマスイブ」
back number「アイラブユー」「クリスマスソング」
King Gnu「Stardom」
Superfly「愛をこめて花束を」「Presence」
KARA「ミスター」「WHEN I MOVE（Japanese Version）」
ゆず「ALWAYS with you」
優里「クリスマスイブ」
back number「アイラブユー」「クリスマスソング」
King Gnu「Stardom」
Superfly「愛をこめて花束を」「Presence」
KARA「ミスター」「WHEN I MOVE（Japanese Version）」
ゆず「ALWAYS with you」
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