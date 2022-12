Snow Man主演舞台『滝沢歌舞伎ZERO FINAL』の上演が決定

人気グループ・Snow Manが主演・演出を担当する『滝沢歌舞伎ZERO FINAL』が、来年に新橋演舞場で上演されることが22日、松竹のホームページなどで発表された。

2006年に『滝沢演舞城』として誕生し、2019年にSnow Manに受け継がれた『滝沢歌舞伎 ZERO』。2020年には映画『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』として公開され、興行収入20億円を超える大ヒットを記録した。昨年上演の『滝沢歌舞伎 ZERO 2021』ではデビュー後初となる公演で、縦横無尽に舞台を駆け回った。今年も新橋演舞場に帰還し、歌、ダンス、アクロバット、腹筋太鼓、鼠小僧、タイトルにもなっている歌舞伎と、さまざまなエンターテイメントで魅了した。

今回の発表を受けて、ファンからは「ファイナル…」「絶対に見に行きます」「最後?」などといった感想が相次いで寄せられている。

関連キーワード エンタメ総合