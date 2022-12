大みそか参戦について語った平本蓮(C)Abema TV Inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に緊急参戦が決定した平本蓮のインタビュー動画が、大会の全試合を完全生中継するABEMAのYouTube「格闘チャンネル」で公開された。

前戦(11月6日の弥益ドミネーター戦)の直前に負傷し、その影響で大みそか参戦も回避すると思われた平本だったが、「今年の大みそかはゆっくりする予定だったけど、ケガで断られたりでなかなか試合が決まってないと聞いたので、一発自分が盛り上げようかな」と緊急参戦を決意した。

会見後のインタビューで「全然別件で『来年の打ち合わせをしよう』って(榊原信行)社長にいわれたんですよ。で事務所に行ったら『今年の大みそか出れないか?』って言われて、笑っちゃって。最初からそのつもりだったんだな」と振り返り、負傷を抱えながらの参戦について「ノリっすね。ノリが悪いやつはダメなんで」と笑顔を見せた。

鋭い舌鋒で、“天敵”の朝倉未来は「ふてくされてるだけですね。試合もしないんじゃないかな。BreakingDownで格闘技人生を終えるんじゃないかな」とバッサリ。また、フロイド・メイウェザーとの試合についても「メイウェザーがエキシビションをやりまくってるから、(2018年の)天心との時の盛り上がりがあるかと言ったら、そこまでだったと思う。朝倉未来は本当に無駄なことをした印象でしかない」と切り捨てた。

さらに、「数ヶ月前くらいにつぶやいてるんですよね。鈴木千裕といい、ぱんちゃん璃奈といい、腹黒いし胡散臭いって。あながち間違ってなかったから、僕は人を見る目があるなと自分では思いました」と世間をにぎわせた話題にも言及した。

平本のインタビューは、ORICON NEWSでも後日公開予定。大みそかのRIZINとBellatorの全面対抗戦の展望や、K-1を離脱したファイターについても鋭く指摘してる。

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ジョニー・ケース VS 大尊伸光

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

鈴木千裕 VS 中原由貴

平本蓮 VS X

YUSHI VS 中澤達也

