23日放送『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』に出演するKARA（左から）ジヨン、スンヨン、ギュリ、ニコル、ヨンジ

テレビ朝日系で23日に6時間超にわたって生放送される年末大型音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』（後5：00～／千葉・幕張メッセ、東京・テレビ朝日）の出演アーティスト68組の中から5組のコメントが到着した。

先月、7年ぶりに韓国でカムバックしたKARAが、日本のテレビで再始動後初となるパフォーマンスを披露する。KARAが『Mステ』に登場するのは約10年ぶり。ギュリは「長い間待っていてくれた日本のファンの皆さんに久々に会えるということが一番うれしいです」と喜び、スンヨンは「昔の出演時の楽しかった思い出が多いので、とても楽しみにしています」と心待ちにしている。

パフォーマンス曲は、2010年リリースの日本デビューシングル「ミスター」と、デビュー15周年アルバム収録の最新曲「WHEN I MOVE（Japanese Version）」の2曲。新曲の日本語バージョンについてニコルは「15周年になるので、メンバー全員がさまざまな方面で一緒に作業して作り上げた曲です」と説明し、「その分、自負心も感じる曲になりました」と自信をのぞかせている。

ジェジュンは中島美嘉とのデュエット曲「One Heart／J-JUN with中島美嘉」を歌唱する。「この曲をお披露目するのはコンサートで中島美嘉さんと一緒に歌って以来２回目なので、とてもワクワクしていていますし、楽しみです」と胸中を明かした。

NiziUは初のウィンターバラード「Blue Moon」を披露する。「大切な人と同じ月の下でつながっているというメッセージが込められています」（MAKO）、「初めてのウィンターバラード曲でしっとりしたいつもと違った私たちを感じられる曲になっています」（RIMA）と見どころを話した。

Superflyは再始動後初のパフォーマンスで、Mステでは14年ぶりに名曲「愛をこめて花束を」を歌う。「今回テレビ初披露させていただく『Presence』を共に歌わせていただく機会をいただけてとてもうれしいです」とのメッセージを寄せた。

DISH//は、岡田将生主演の医療ドラマ『ザ・トラベルナース』の主題歌で、尊敬する山崎まさよしとの共作曲「五明後日」を披露する。ボーカルの北村匠海は「山崎まさよしさんのご自宅にお邪魔したのが印象深いです」と振り返った。

出演アーティスト68組と披露曲は以下のとおり。

■『Mステ ウルトラSUPER LIVE 2022』出演者＆披露曲

aiko「果てしない二人」

石丸幹二×アイナ・ジ・エンド「パート・オブ・ユア・ワールド」

ウタ「新時代（歌：Ado）」with ELEVENPLAY

AKB48「久しぶりのリップグロス」

A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」

Aimer「Deep down」「残響散歌」

小沢健二「ラブリー（Remaster Short Edit）」

Original Love & Ovall「接吻（M.D.L. Version）」

KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」

KARA「ミスター」「WHEN I MOVE（Japanese Version）」

関ジャニ∞「喝采」

Kis-My-Ft2「Two as One」

清塚信也 視聴者が選ぶ”弾いてほしい 冬うた”

KinKi Kids「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」

King & Prince「彩り」

King Gnu「Stardom」

工藤静香「慟哭」

工藤静香×Cocomi「糸」

ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」

後藤真希「ズルい女」

ゴールデンボンバー「女々しくて 2022流行語ver.」

Saucy Dog「シンデレラボーイ」

櫻坂46「五月雨よ」

THE RAMPAGE「ROUND UP feat. MIYAVI」

ジェジュン「Danger Zone」「One Heart/ J-JUN with中島美嘉」

GENERATIONS「チカラノカギリ」

ジャニーズWEST「星の雨」

Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」

SixTONES「Good Luck!」

Snow Man「オレンジkiss」「ブラザービート」

Superfly「愛をこめて花束を」「Presence」

SEKAI NO OWARI「Habit」

Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」

Tani Yuuki「W/X/Y」

DA PUMP「Dream on the street」「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」「U.S.A.」

DISH//「五明後日」

10-FEET「第ゼロ感」

Travis Japan「JUST DANCE!」

なにわ男子「ハッピーサプライズ」

NiziU「Blue Moon」

NEWS「LOSER」

乃木坂46「ここにはないもの」

back number「アイラブユー」「クリスマスソング」

PUFFY「愛のしるしwith Hoodie fam」

Perfume「Spinning World」

BiSH「ZUTTO」

日向坂46「月と星が踊るMidnight」

広瀬香美「ロマンスの神様」

FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」

Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」「恋をするんだ」

前田公輝×内田真礼×Cocomi「ホール・ニュー・ワールド」

マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」

三浦大知「燦燦」

Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

Mirage Collective「Mirage」

宮本浩次「DESIRE -情熱-」

milet「Final Call」

yama「色彩」

優里「クリスマスイブ」

YUKI「鳴り響く限り」

ゆず「ALWAYS with you」

Little Glee Monster「Join Us!」

緑黄色社会「始まりの歌」

※50音順

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