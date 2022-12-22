『THE仮面ライダー展』内覧会 『電王』イマジンズや仮面ライダー立像など展示 入口には藤岡弘、の巨大サイン
2022年12月22日 16時59分 (12月22日 18時05分更新)
東京・池袋のサンシャインシティ ワールドインポートマートビル4F・展示ホールAで、あす23日から開催される『生誕50周年記念 THE仮面ライダー展』（～1月15日※1月1日は休館）の内覧会が22日に実施された。
東京会場には『仮面ライダークウガ』から仮面ライダークウガ アルティメットフォームとン・ダグバ・ゼバの戦いが再現されたように展示。『仮面ライダー電王』からモモタロスに加え、ウラタロス、キンタロス、リュウタロスの追加展示が。“時刻”を超えて、夢の4タロスが“参上”している。
●入場券：前売券（日時指定券・通常券）／当日券（日時指定券・通常券）
【前売券】大人：2300円、小人：1000円
【当日券】大人：2500円、小人：1200円
【グッズ付き（数量限定）】
THE仮面ライダー展メモリアルメダルコレクション（全5種）
前売券：5500円、当日券：5700円
フルコンプリートセット（全5セット＆オリジナル収納BOX付き）
前売券：1万8000円、当日券：1万9000円（※入場券は1枚付）
※価格は全て税込み、小人は3歳以上～小学生まで、3歳未満は入場無料
【前売券】大人：2300円、小人：1000円
【当日券】大人：2500円、小人：1200円
【グッズ付き（数量限定）】
THE仮面ライダー展メモリアルメダルコレクション（全5種）
前売券：5500円、当日券：5700円
フルコンプリートセット（全5セット＆オリジナル収納BOX付き）
前売券：1万8000円、当日券：1万9000円（※入場券は1枚付）
※価格は全て税込み、小人は3歳以上～小学生まで、3歳未満は入場無料
●日時指定券対象日程
2022年12月23日（金）、12月24日（土）、12月25日（日）、12月29日（木）、12月30日（金）、12月31日（土）、2023年1月7日（土）、1月8日（日）、1月9日（月・祝）、1月14日（土）、1月15日（日）
●通常券 対象日程
2022年12月26日（火）、12月27日（水）、12月28日（木）、2023年1月2日（月）、1月3日（火）、1月4日（水）、1月5日（木）、1月6日（金）、1月10日（火）、1月11日（水）、1月12日（木）、1月13日（金）
2022年12月23日（金）、12月24日（土）、12月25日（日）、12月29日（木）、12月30日（金）、12月31日（土）、2023年1月7日（土）、1月8日（日）、1月9日（月・祝）、1月14日（土）、1月15日（日）
●通常券 対象日程
2022年12月26日（火）、12月27日（水）、12月28日（木）、2023年1月2日（月）、1月3日（火）、1月4日（水）、1月5日（木）、1月6日（金）、1月10日（火）、1月11日（水）、1月12日（木）、1月13日（金）
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