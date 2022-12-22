『生誕50周年記念 THE仮面ライダー展』オープニングセレモニーに仮面ライダー38人が集結 （C）ORICON NewS inc.

東京・池袋のサンシャインシティ ワールドインポートマートビル4F・展示ホールAにて、あす23日より開催される『生誕50周年記念 THE仮面ライダー展』（12月23日～1月15日※1月1日は休館）のオープニングセレモニーが22日、サンシャインシティで開催された。仮面ライダー38人が集結し、圧巻の光景に近くにいたファンも驚きの声を上げていた。

イベントには、レジェンドアンバサダーの藤岡弘、（『仮面ライダー』本郷猛／仮面ライダー1号役）、東京スペシャルアンバサダーの簡秀吉（『仮面ライダーギーツ』浮世英寿／仮面ライダーギーツ）、前田拳太郎（『仮面ライダーリバイス』五十嵐一輝／仮面ライダーリバイ役）も参加した。先に登場していた仮面ライダー34人に送り出されると、3人も変身。仮面ライダーバイスも加えた38人の仮面ライダーが一同に会し、通行人たちも「お～」と声を出していた。

■仮面ライダー38人

【昭和】1号 2号 V3 ライダーマン X アマゾン ストロンガー スカイライダー スーパー1 ゼクロス BLACK RX ZO J

【平成】クウガ アギト 龍騎 ファイズ ブレイド 響鬼 カブト 電王 キバ ディケイド W オーズ フォーゼ ウィザード 鎧武 ドライブ ゴースト エグゼイド ビルド ジオウ

【令和】ゼロワン セイバー リバイ バイス ギーツ

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