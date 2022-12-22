King&Princeは「ichiban」、Aimerは「鬼滅の刃」の主題歌「残響散歌」を披露『NHK紅白歌合戦』の曲目発表
2022年12月22日 13時55分
ＮＨＫは２２日、３１日に放送する「第７３回ＮＨＫ紅白歌合戦」の曲目を発表。三山ひろし（４２）が恒例のけん玉に挑戦するほか、４５回目の出場となる石川さゆり（６４）は「天城越え」を歌唱する。
紅組では初登場のＡｉｍｅｒ（３２）が人気アニメ「鬼滅の刃」の主題歌「残響散歌」を披露。２４年ぶりに出演する工藤静香（５２）は「３５周年ＳＰメドレー」で娘のフルート奏者、Ｃｏｃｏｍｉ（２１）と共演する。
白組では山内惠介（３９）が「恋する街角～きつねダンスＲｅｍｉｘ～」、Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅが「ｉｃｈｉｂａｎ」を披露。三浦大知（３５）は連続テレビ小説「ちむどんどん」の主題歌「燦燦」を歌い、ヒロインの黒島結菜（２５）がゲスト出演する。
また特別企画に登場する氷川きよし（４５）は「限界突破×サバイバー」と披露する。
曲目は以下の通り。５０音順、カッコ内は出場回数。
【紅組】
ＩＶＥ（初）「ＥＬＥＶＥＮ －Ｊａｐａｎｅｓｅ ｖｅｒ．－」
あいみょん（４）「ハート～君はロックを聴かない」
石川さゆり（４５）
天城越え
ウタ（初）「新時代」
Ａｉｍｅｒ（初）「残響散歌」
工藤静香（９）「３５周年ＳＰメドレー」
坂本冬美（３４）「お祭りマンボ～スカパラＳＰ～」
篠原涼子（２）「恋しさと せつなさと 心強さと ２０２３」
Ｓｕｐｅｒｆｌｙ（６）「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ」
ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ（６）「Ｈａｂｉｔ」
天童よしみ（２７）「ソーラン祭り節」
ＴＷＩＣＥ（４）「Ｃｅｌｅｂｒａｔｅ」
ＮｉｚｉＵ（３）「ＣＬＡＰ ＣＬＡＰ」
乃木坂４６（８）「裸足でＳｕｍｍｅｒ」
Ｐｅｒｆｕｍｅ（１５）「紅白 Ｍｅｄｌｅｙ ２０２２」
日向坂４６（４）「キツネ」
ＭＩＳＩＡ（７）「希望のうた」
水森かおり（２０）「九十九里浜～謎解き紅白スペシャル～」
ｍｉｌｅｔ（３）「Ｆｌｙ Ｈｉｇｈ」
ｍｉｌｅｔ×Ａｉｍｅｒ×幾田りら×Ｖａｕｎｄｙ「おもかげ」
緑黄色社会（初）「Ｍｅｌａ！」
ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ（初）「ＦＥＡＲＬＥＳＳ －Ｊａｐａｎｅｓｅ ｖｅｒ．－」
【白組】
Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ（３）「Ｓｕｂｔｉｔｌｅ」
関ジャニ∞（１１）「Ｔ．Ｗ．Ｌ」
ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓ（２）「２５ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｍｅｄｌｅｙ」
Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ（５）「ｉｃｈｉｂａｎ」
Ｋｉｎｇ Ｇｎｕ（２）「Ｓｔａｒｄｏｍ」
郷ひろみ（３５）「ＧＯ！ＧＯ！５０周年！！ＳＰメドレー」
Ｓａｕｃｙ Ｄｏｇ（初）「シンデレラボーイ」
ＪＯ１（初）「無限大」
純烈（５）「プロポーズ～白い雲のように」
鈴木雅之（５）「違う、そうじゃない」
ＳｉｘＴＯＮＥＳ（３）「Ｇｏｏｄ Ｌｕｃｋ！」
Ｓｎｏｗ Ｍａｎ（２）「ブラザービート～紅白みんなでシェー！ＳＰ～」
なにわ男子（初）「初心ＬＯＶＥ（うぶらぶ）」
Ｖａｕｎｄｙ（初）「怪獣の花唄」
ＢＥ：ＦＩＲＳＴ（初）「Ｓｈｉｎｉｎｇ Ｏｎｅ」
福山雅治（１５）「桜坂」
藤井風（２）「死ぬのがいいわ」
星野源（８）「喜劇」
三浦大知（４）「燦燦」
三山ひろし（８）「夢追い人～第６回けん玉世界記録への道～」
山内惠介（８）「恋する街角～きつねダンスＲｅｍｉｘ～」
ゆず（１３）「夏色」
特別企画
加山雄三「海 その愛」
桑田佳祐 ｆｅａｔ． 佐野元春， 世良公則， Ｃｈａｒ， 野口五郎「時代遅れのＲｏｃｋ’ｎ’Ｒｏｌｌ Ｂａｎｄ」
ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＲＯＣＫＳＴＡＲＳ「ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＲＯＣＫＳＴＡＲＳ」
ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ「アイラブユー」
氷川きよし「限界突破×サバイバー」
松任谷由実 ｗｉｔｈ 荒井由実「Ｃａｌｌ ｍｅ ｂａｃｋ」
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