WB Gamesより発売予定のゲーム『ホグワーツ・レガシー』の販売店別早期購入特典が公開された。対象店舗にてPlayStation5およびPlayStation4版を購入すると、先着で店舗オリジナル特典がプレゼントされる(数量限定、無くなり次第終了)。

なお、PS5およびPS4向けには限定の予約特典として、ダウンロードコンテンツ「魔法薬「フェリックス・フェリシス」のレシピ」をプレゼント。また、PlayStation限定クエスト「呪いのホグズミード店」が配信される。PS5版『ホグワーツ・レガシー』は2023年2月10日、PS4版は4月4日発売予定。

同作は、1800年代(ハリー・ポッターが生まれたのは1980年)の魔法界を舞台にした1人プレイのオープンワールドアクションRPG。ハリー・ポッター魔法ワールドの世界で未知の冒険を没入感たっぷりに楽しむことができる。

HOGWARTS LEGACY software (C) 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia (C) and TM Warner Bros. Entertainment Inc.

