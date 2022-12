ロックバンド・UVERworldが21日、アリーナツアー『THE LIVE』横浜アリーナ公演を開催した。「TAKUYA∞生誕祭」と銘打った同公演で、TAKUYA∞(Vo)の43歳の誕生日を祝福するとともに、バンド初となる神奈川・日産スタジアム2days(来年7月29・30日)の開催を発表した。30日は男性限定ライブ(通称『男祭り』)となり、前回の『UVERworld KING'S PARADE 2019 男祭り FINAL at TOKYO DOME』から約3年7ヶ月ぶりに“復活”する。

体調不良のため、きのう20日の横浜アリーナ公演を見合わせ、この日より復帰した彰(G)のギターソロからスタート。その流れを汲んでメンバー全員が登場し、1曲目「7th Trigger」でライブが“開幕”した。続けて「CORE PRIDE」「ナノ・セカンド(Short)」「IMPACT」と、息をつかせぬ展開で一気に会場の空気を盛り上げ、CREW(ファンの総称)も拍手で呼応した。

「AFTER LIFE」後のMCで、TAKUYA∞が「きのうのライブで開始10分前に急に彰がライブに出られなくなって、心配させたね!」と呼び掛け、「(彰を見て)この通りちゃんと復活してるよ。俺は心配もしてなかったよ」とにっこり。そして、信頼するメンバーが不在となった“絶望”を払拭するかのように「在るべき形」を披露し、演奏後にはTAKUYA∞が「やっぱり完全体のUVERworldは最高だな!」と6人で演奏できる喜びをかみ締めた。

誕生日のメンバーが自由にセットリストを組むことができる“生誕祭ならでは”の楽曲も披露された。主役のTAKUYA∞は、観客がライブで声出しができるようになったことに触れ「この2年間、完全に封印してた曲、やってもいい?」とあおり、「WE ARE GO(Short)」を演奏。CREWもブランクを感じさせず「WE ARE」と高らかに歌い、力いっぱい拳を掲げた。そのほか、TAKUYA∞いわく「これを聴いてわかる人はかなりコア」という「~流れ・空虚・THIS WORD~」、最近アンケートを取って1位になった「a LOVELY TONE」とファン垂涎(ぜん)のセットリストが続き、会場からはうれしい悲鳴が上がった。

終盤になっても勢いは衰えず、「全部やって確かめりゃいいだろう」と大合唱となった「PRAYING RUN」、炎が吹き出す演出で文字通り会場をヒートアップさせた「Touch off」が続き、会場のボルテージは上がる一方。それをあえて、落ち着きを取り戻させるかのようにTAKUYA∞がUVERworldに懸ける思いを明かした。

昨日、メンバーの彰が出演見合わせになったことで「脱退するの?」「解散するの」というメッセージがバンドに届いたという。しかし、TAKUYA∞は「なんだよそれ。俺たちが止まりそうに見えんの?辞めちまいそうに見えんの?バンドはさ、俺達にとってやるとかやらないとか、続けるとか続けないの次元じゃないんだよ。これは人生なんだよ」と一蹴。コロナ禍でも配信やソーシャルディスタンスに配慮したライブを実施するなど歩みを止めなかったことに触れ「絶対に止めたくないんだよ。絶対にこのまま続けたいんだよ」を胸中を吐露した。

「だから昨日、彰が出れないってジャッジしたときに俺は言ったよ。やるよ。今日のライブは絶対やる。UVERworldは止めない。このUVERworldの行く先が見てぇんだよ。彰、その代わり、俺が死んでも絶対止めるなよ。新しいボーカルを見つけて、UVERworldを絶対止めんな。絶対進むんだ。次の曲、今UVERworldが持ってる曲で一番大切な曲。ここにある真のメッセージ。俺たちは進み続けるけど、お前はどうすんだよ!」とCREWに訴え、思いの詰まった「EN」を奏でた。

最後は音源未収録の新曲「Theory」を演奏し、充実の表情でライブを締めくくった6人だが、TAKUYA∞が「みんなに素敵な発表があるんだ」と明かす。すると、突然会場内の巨大スクリーンに映像が投影され、来年7月29日に『UVERworld premium THE LIVE at NISSAN STADIUM』、翌30日に『UVERworld KING’S PARADE 男祭りREBORN at NISSAN STADIUM』を行うことが発表された。TAKUYA∞は「まだまだ、今日観せられなかった景色がある。全員でヤバいスタジアムライブをしに行こうぜ!」とCREWに力強く呼び掛け、生誕祭の幕を閉じた。

両日の日産スタジアム公演では、それぞれ7万2000人を動員する予定で、男性限定ライブとしては、同バンドが2019年12月20日に東京ドームで行なった『UVERworld KING'S PARADE 2019 男祭り FINAL at TOKYO DOME』での4万5000人という日本音楽史の動員記録を大幅に更新することとなる。

きのう20日には『UVERworld QUEEN’S PARTY 女祭り LIVE HOUSE TOUR 2024』と『UVERworld QUEEN’S PARTY 女祭り THE FINAL in HAWAII 2024』の開催が伝えられており、CREWにとっては連日のサプライズとなった。

■UVERworldアリーナツアー『THE LIVE』「TAKUYA∞生誕祭」横浜アリーナ公演セットリスト

01. 7th Trigger

02. CORE PRIDE

03. ナノ・セカンド(Short)

04. IMPACT

05. AFTER LIFE

06. 在るべき形

07. AVALANCHE

08. Maiking it Drive

09. One Last Time

10. Enough-1

11. WE ARE GO(Short)

12. ~流れ・空虚・THIS WORD~

13. a LOVELY TONE

14. THE OVER

15. ピグマリオン

16. Massive

17. One stroke for freedom

18. Don't think feel

19. PRAYING RUN

20. Touch off

21. EN

22. Theory

関連キーワード 音楽