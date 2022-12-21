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インフラ交付金５０００億円超 政府、鉄道利用促進へ半額補助
政府は２１日、２０２３年度予算案で、インフラ整備を支援する自治体向けの社会資本整備総合交付金を５５０...
12月21日
自民・薗浦衆院議員が辞職 政治資金４千万円過少記載
自民党の薗浦衆院議員（５０）＝千葉５区＝は２１日、パーティー収入を政治資金収支報告書に約４千万円少な...
地方交付税１８兆４千億円で合意 ２３年度、５年連続の増加
松本剛明総務相と鈴木俊一財務相は２１日の折衝で、２０２３年度に自治体へ配分する地方交付税の総額を１８...
防衛財源へ７４６億円返納 コロナ対策の剰余金
政府は２１日、新型コロナウイルス対策で厚生労働省所管の独立行政法人に積み上がった剰余金約１５００億円...
薗浦氏が議員辞職、自民離党も 収入の過少記載疑惑、政権に打撃
自民党の薗浦健太郎衆院議員（５０）＝千葉５区＝側が２１日午後、パーティー収入を政治資金収支報告書に計...
首相、実施要領改定を指示 行政レビュー、行革相に
政府は２１日、行政改革推進会議（議長・岸田文雄首相）を官邸で開き、中央省庁の予算執行の無駄を外部有識...