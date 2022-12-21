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首相、与党実務者を慰労　「今後の安保にさらなる力を」

2022年12月21日 22時12分 (12月21日 22時27分更新)
　岸田文雄首相は２１日夜、国家安全保障戦略など３文書改定に関わった自民、公明両党の実務者らと東京都内の中国料理店で懇談し、慰労した。首相は「今後の日本の安全保障のために、さらなるお力をいただきたい」と呼びかけた。自民党の小野寺五典安全保障調査会長が記者団に明らかにした。
　会食には国家安全保障局や外務、防衛両省の幹部らも参加した。

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