SNSで挑発合戦を繰り広げている平本蓮(左)と安保瑠輝也

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)への緊急参戦が決定した平本蓮が21日、会見で名前を出したK-1ファイターの安保瑠輝也とツイッター挑発合戦を繰り広げた。

11月6日の弥益ドミネーター戦の直前に負傷し、その影響で大みそか参戦も回避すると思われた平本だったが、「今年の大みそかはゆっくりする予定だったけど、ケガで断られたりでなかなか試合が決まってないと聞いたので、一発自分が盛り上げようかな」と緊急参戦を決意した。

怪我の影響でスタンディングバウト(ボクシングに準じたルール)となり、相手はプロの格闘家から一般募集することが決定したが、平本は会見で「K-1を抜けるってウワサされてる安保(瑠輝也)とかもRIZINに出たいなら応募していいし、むしろMMAでやらないのは俺の優しさなんで、そこら辺のハンデは与えてやろうかな」と安保に呼びかけた。

この発言を受けて安保が自身のツイッターで「大晦日ね。契約的に問題無ければめちゃくちゃやりたい。むしろ俺でええの?スタンディングなら勝てないよ?」と言及すると、「ついにやる?ここでやるのは勿体無い気もするけど。色々間に合えば可能性は0ではない。俺はファイターやから準備期間は別にいらん。いつでも戦ってやる」と対戦に前向きな姿勢を見せた。

これに対して平本が「は?ビビってんじゃねーよ お前とやる時はMMAしかやらねーよ 喧嘩だろ?」と今回のスタンディングバウトではなく、MMAルールでの対戦を提示し、「ケチってないで早く違約金払えよ口だけが 芦澤竜成は動いたぞ」と挑発した。

2人のやり取りにファンからは「これは本当に見たい!」「絶対にやってほしい!」「年内最後のベストマッチング」と対戦を熱望する声や、「この2人ならMMAで見たい!」「オープンフィンガーグローブでボクシングを!」など別のルールでの試合を臨む声などで盛り上がっている。

かねてからSNSで舌戦を繰り返してきた平本と安保。仲が悪いのかと思いきや、安保の『THE MATCH』勝利と、平本の『RIZIN.36』でのMMA初勝利の祝勝会を一緒に開催し、その模様をお互いのYouTubeで公開する関係性でもある。そんな2人の試合が大みそかに果たして実現するのか。

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ジョニー・ケース VS 大尊伸光

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

鈴木千裕 VS 中原由貴

平本蓮 VS X

YUSHI VS 中澤達也

<大会はABEMA PPVで全試合を完全生中継>

