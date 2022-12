中澤達也 (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第30回は、62キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールのワンマッチで、YUSHIと対戦する中澤達也。かつてはTHE OUTSIDERに参戦し、現在は地下格闘技の益荒男と宴の代表を務め、俳優としても7本の映画に出演してきた“Vシネマ界のリアル喧嘩師”が、かつて宴で活躍したYUSHIと大みそかのRIZINという大舞台で向かい合う。

■中澤達也 基本データ

名前:中澤達也

出身地:日本 東京都

生年月日:1979年6月17日

身長:170cm

体重:62.0kg

所属:益荒男‐本宮塾

Twitter:@MASURAO00

■プロフィール

Vシネマ界のリアル喧嘩師。子供の頃より喧嘩に明け暮れる日々を過ごし、中学卒業後は地元・八王子で暴走族の総長を務めた。格闘技のバックボーンはなかったが、地下格闘技が流行りだしたころに更なる強さを求めて格闘技を始め、初の試合となった09年8月のTHE OUTSIDERで後に朝倉海にも勝利したことがある“リアル刃牙”こと渋谷莉孔と対戦するもTKO負けを喫する。

その後も同大会で活躍した後は地元で開催されているDEEP八王子超人祭りに参戦。15年、16年には超人クラブ認定over35age MMA王座決定戦で勝利し、2年連続で王者に輝いた。18年9月の巌流島 全日本武術選手権 in MAIHAMAでは一回戦で実戦空手の原翔太と対戦し、グラウンドパンチによるTKO負けでトーナメント敗退となった。

現在は地下格闘技の益荒男と宴の代表として、また俳優業ではこれまでに7本の主役を務めた他、人気シリーズの「日本統一」にはレギュラー出演するなど、多岐にわたって活躍している。

初参戦となった今大会でYUSHI相手に喧嘩で培った気合と根性で勝利を誓う。

