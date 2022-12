YUSHI (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

【大会はABEMA PPVで全試合を完全生中継】

第29回は、62キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールのワンマッチで、中澤達也と対戦するYUSHI。昨年の大みそかに超ド派手なRIZINデビューを飾り、いまや大舞台には欠かせない唯一無二の男が、今回も入場からさいたまスーパーアリーナを圧倒する。

■YUSHI 基本データ

名前:YUSHI

出身地:日本 東京都

生年月日:1988年4月9日

身長:166cm

リーチ:170cm (67inc)

体重:66.0kg

所属:HI ROLLERS ENTERTAINMENT

Twitter:@yushi0409sakura

■プロフィール

その出で立ちや元ホストというバックボーンから色物と見られがちだが、格闘技のセンスは関係者から高い評価を得ている。21歳の時に全国から腕っぷしのホストが集まりナンバーワンを決める地下格闘技大会の宴に参戦を果たすと、14年12月には宴の軽量級チャンピオンに輝き、8戦7勝1敗という好戦績を残す。

しかし格闘技での強さだけでは満足できず、29歳の時に更に自分に磨きをかける為に競技としてボディビルにも挑戦。見事な肉体美を作り上げ、数々のコンテストで入賞を果たす。

その後はしばらく格闘技から離れていたが、ダイエット目的でMMAの練習を始める。得意のパンチやキックだけではなくトータルファイターとして生まれ変わるべく猛練習を積んでいたところ、なんと21年大みそかに三浦孝太と対戦予定だったブラジル選手がコロナ禍で来日できず、その相手に大抜てきされる。お互いにMMAデビュー戦となったその試合では序盤は打撃で攻めるも、三浦孝太を前に敗戦を喫した。

黒星スタートとなったが大舞台での堂々とした闘いっぷり、個性溢れるキャラクターでファンの心を掴んだ。2戦目となった22年5月のRIZIN LANDMARK vol.3では体格差のあるZENKIを下し、初勝利を掴んだ。3戦目となった22年7月のRIZIN.37では同じくホスト出身の覇留樹にリアネイキッドチョークを極め初の一本勝ちにしてRIZIN2連勝を飾った。

憧れのファイターはコナー・マクレガーとコーディ・ガーブラント、得意技は飛び膝蹴りと、ド派手でかつ実力あるファイターを目指している。

■RIZIN戦績

・2021.12.31 Yogibo presents RIZIN.33

LOSE vs 三浦孝太 1R 3分00秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドキック)

・2022.05.05 +WEED presents RIZIN LANDMARK vol.3

WIN vs ZENKI 2R 2分21秒 KO(スタンドパンチ)

・2022.07.31 湘南美容クリニック presents RIZIN.37

WIN vs 覇留樹 2R 0分43秒 SUB(タップアウト:リアネイキッドチョーク)

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

扇久保博正 VS 堀口恭司

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ジョニー・ケース VS 大尊伸光

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

鈴木千裕 VS 中原由貴

平本蓮 VS X

YUSHI VS 中澤達也

