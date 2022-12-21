12月23日放送『Mステ ウルトラSUPER LIVE 2022』で“幻のデビュー曲”を披露するKinKi Kids

テレビ朝日系で23日に6時間超にわたって生放送される年末大型音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』（後5：00～／千葉・幕張メッセ、東京・テレビ朝日）の出演アーティストからのコメントが到着した。

デビュー25周年イヤーのKinKi Kidsは、７月にリリースしたシングル「Amazing Love」と、1997年リリースの『A album』収録曲「Kissからはじまるミステリー」を披露する。

堂本光一は「両曲とも山下達郎節を感じられる楽曲です」と話し、堂本剛は「『Kissからはじまるミステリー』は、テレビではデビュー以来披露していないと思いますが、実はこの楽曲がデビュー曲になる予定だったということを今年の達郎さんとの対談で聞きました。当時から色褪せない楽曲ですので、ぜひ聞いていただけたら」と呼びかける。

Kis-My-Ft2は、メンバーの玉森裕太主演ドラマ『NICE FLIGHT!』の主題歌「Two as One」を披露する。藤ヶ谷太輔は「サビ部分のペアダンスの振り付けは、二階堂（高嗣）の提案で生まれました。注目してみてください」とメッセージ。

KAT-TUNは「CRYSTAL MOMENT」を歌唱する。亀梨和也は「制作には櫻井翔くんに携わっていただき、アスリートの方たちの映像に自分たちの楽曲が流れる映像を観させていただけたことがうれしかったです」と振り返った。

King ＆ Princeは、メンバーの高橋海人（高＝はしごだか）主演ドラマ『ボーイフレンド降臨！』の主題歌「彩り」披露へ。高橋は「当日は冬のコーディネートでパフォーマンスします。King & Princeとデートしている感覚で楽しんで」とのメッセージを寄せた。

Snow Manは「オレンジkiss」と「ブラザービート」を披露する。ラウールは「ブラザービート」について「ポップな楽曲ではあるんですけど、そこを少し裏切り、Snow Manらしくスタイリッシュにキメるダンスパートが見どころです」と説明する。

10月に世界デビューを果たしたTravis Japanは、デビュー曲「JUST DANCE!」をパフォーマンス。宮近海斗は「僕たちの念願のデビュー曲です。どんなときでも踊って楽しんでもらえるようなサウンドと英語詞の楽曲です」とアピールした。

■『Mステ ウルトラSUPER LIVE 2022』出演者＆披露曲

aiko「果てしない二人」

石丸幹二×アイナ・ジ・エンド「パート・オブ・ユア・ワールド」

ウタ「新時代（歌：Ado）」with ELEVENPLAY

AKB48「久しぶりのリップグロス」

A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」

Aimer「Deep down」「残響散歌」

小沢健二「ラブリー（Remaster Short Edit）」

Original Love & Ovall「接吻（M.D.L. Version）」

KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」

KARA「ミスター」「WHEN I MOVE（Japanese Version）」

関ジャニ∞「喝采」

Kis-My-Ft2「Two as One」

清塚信也 視聴者が選ぶ”弾いてほしい 冬うた”

KinKi Kids「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」

King & Prince「彩り」

King Gnu「Stardom」

工藤静香「慟哭」

工藤静香×Cocomi「糸」

ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」

後藤真希「ズルい女」

ゴールデンボンバー「女々しくて 2022流行語ver.」

Saucy Dog「シンデレラボーイ」

櫻坂46「五月雨よ」

THE RAMPAGE「ROUND UP feat. MIYAVI」

ジェジュン「Danger Zone」「One Heart/ J-JUN with中島美嘉」

GENERATIONS「チカラノカギリ」

ジャニーズWEST「星の雨」

Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」

SixTONES「Good Luck!」

Snow Man「オレンジkiss」「ブラザービート」

Superfly「愛をこめて花束を」「Presence」

SEKAI NO OWARI「Habit」

Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」

Tani Yuuki「W/X/Y」

DA PUMP「Dream on the street」「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」「U.S.A.」

DISH//「五明後日」

10-FEET「第ゼロ感」

Travis Japan「JUST DANCE!」

なにわ男子「ハッピーサプライズ」

NiziU「Blue Moon」

NEWS「LOSER」

乃木坂46「ここにはないもの」

back number「アイラブユー」「クリスマスソング」

PUFFY「愛のしるしwith Hoodie fam」

Perfume「Spinning World」

BiSH「ZUTTO」

日向坂46「月と星が踊るMidnight」

広瀬香美「ロマンスの神様」

FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」

Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」「恋をするんだ」

前田公輝×内田真礼×Cocomi「ホール・ニュー・ワールド」

マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」

三浦大知「燦燦」

Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

Mirage Collective「Mirage」

宮本浩次「DESIRE -情熱-」

milet「Final Call」

yama「色彩」

優里「クリスマスイブ」

YUKI「鳴り響く限り」

ゆず「ALWAYS with you」

Little Glee Monster「Join Us!」

緑黄色社会「始まりの歌」

※50音順

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