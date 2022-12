大尊伸光 (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第28回は、負傷により欠場するルイス・グスタボの代役として、71キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールのワンマッチで、ジョニー・ケースと対戦する大尊伸光。4年ぶりのRIZINは、大みそかの大舞台に参戦というビッグチャンス。強豪のケースを倒して来年からのRIZINの台風の目となるか。

■大尊伸光 基本データ

名前:大尊伸光

出身地:日本 千葉県

生年月日:1986年7月3日

身長:170cm

体重:70.0kg

所属:総合格闘技津田沼道場

Twitter:@nobu32_tyson

■プロフィール

小学生時代に空手を始め、中学2年生からレスリング部へ入部。10年9月に第17回全日本アマチュア修斗選手権ミドル級で優勝し、翌11年2月にプロデビューすると同年の修斗新人王トーナメントウェルター級で準優勝を果たす。

打撃で相手を沈める駆け引きなしの真っ向勝負を仕掛けるファイトスタイルで、13年12月には修斗インフィニティトーナメントを優勝。14年3月に行われた修斗環太平洋ウェルター級チャンピオンシップで佐々木信治を相手にKO勝利で第7代王者となる。15年4月に松本光史に判定で敗れて王座陥落。その後、同年7月からテレビで放映された「Road to UFC JAPAN」の8名に選出され、ヘッドコーチだったジョシュ・バーネットに指名され脚光を浴びる。

18年大晦日のRIZIN.14で、剛よく剛を制する剛腕ファイターとしてRIZINに初参戦。謎多きアゼルバイジャン人ファイターのトフィック・ムサエフのスイッチする攻撃に距離を詰め切れず、2Rにタックルで倒されハンマーパンチでTKOで沈められた。苦いRIZINデビュー戦となったが剛腕ファイトとユニークなパフォーマンスは観る者を惹きつけた。

その後は療養でしばらく試合から遠ざかっていたが、20年9月に約2年ぶりに修斗に復帰すると、マックス・ザ・ボディを1Rにマットに沈め復帰戦を勝利で飾る。21年5月の修斗では連勝中の西川大和に一本負けしたが、22年4月の修斗で宇佐美正パトリックから判定勝ちを収めた。今回は緊急参戦となったが、4年ぶりのRIZINで一撃必殺の打撃を武器に初勝利を狙う。

■RIZIN戦績

・2018.12.31 Cygames presents RIZIN.14

LOSE vs トフィック・ムサエフ 2R 1分19秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

