鈴木千裕 (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。【大会はABEMA PPVで全試合を完全生中継】

第26回は、66キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールのワンマッチで、中原由貴と対戦する鈴木千裕。立ち技「KNOCK OUT」の王者であり、MMAでのチャンピオンを目指す“二刀流”ファイターは、RIZINで4連勝中でフェザー級戦線の中心に躍り出た。1年で最も大きな舞台である大みそかで、キャリアに勝る中原を倒して来年は一気にベルト獲りを狙う。

■鈴木千裕 基本データ

名前:鈴木千裕

出身地:東京都

生年月日:1999年5月14日

身長:173cm

リーチ:177cm (70inc)

体重:66.0kg

所属:クロスポイント吉祥寺

Twitter:@chihiro19990514

■プロフィール

初代KNOCK OUT-BLACKスーパーライト級王者。ペルー人の父と日本人の母を持つハーフで、兄はREBELS -60kg王者の鈴木宙樹。3歳から伝統派空手を始め、中学生の時に総合格闘技に転向すると、16年大晦日の格闘技EXPOで行われたRIZIN FFアマチュアMMA 2016カンカCUPで優勝。その後17年2月のPANCRASEで廣中克至相手にプロデビューすると開始30秒でグラウンドパンチによるTKO勝ちを収め鮮烈なデビューを果たす。

2戦目も杉山廣平に1Rわずか8秒でパウンド葬し、インパクトを残した。その後は2連敗を喫するも、18年にはPANCRASEネオブラッド・トーナメントフライ級で優勝を飾る。しかし、その12月のPANCRASEで計量オーバーによる失格となり、過度の減量により体調を崩して一度競技から離れた。

そんな中、ジムの山口元気会長にキックボクシング転向を勧められ、19年5月のシュートボクシングに参戦するとイモト・ボルケーノを判定で下し再起戦を勝利で飾る。その後はREBELS、KNOCK OUTで戦い4連勝を飾ると、20年2月のKNOCK OUT 64kg級トーナメントへ参戦。一回戦の与座優貴を判定で下すも、準決勝で西岡蓮太に敗れ、優勝を逃した。

その後は“クレイジーダイヤモンド”の異名を持つ破壊力ある豪腕を武器に4連続KO勝利を上げると、21年7月のKNOCK OUTで宮越慶二郎に秒殺KO勝利。5試合連続KOにしてKNOCK OUT-BLACKスーパーライト級初代王者に輝く。勝利後のマイクで「キックとMMAの二刀流を目指す」と宣言し、再びMMAへの挑戦に意欲をみせた。

3年ぶりのMMA復帰戦にしてRIZIN初参戦となった21年9月のRIZIN.30で打撃を得意とする昇侍に真っ向勝負を挑むも、カウンターの左フックを被弾しTKO負けを喫した。続く同年11月のRIZIN TRIGGER 1stでは山本空良に、22年3月のRIZIN LANDMARK vol.2では平本蓮に判定勝利を収め、同年9月のRIZIN.38では萩原京平に一本勝ちし3連勝を収める。

22年11月のRIZIN LANDMARK 4では欠場した摩嶋一整に代わり緊急参戦を果たすと、今成正和相手に足関節を極めさせずフルマークで判定勝利し、MMA4連勝を果たした。

■RIZIN戦績

・2021.09.19 Yogibo presents RIZIN.30

LOSE vs 昇侍 1R 0分20秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2021.11.28 RIZIN TRIGGER 1st

WIN vs 山本空良 3R 判定 (3-0)

・2022.03.06 +WEED presents RIZIN LANDMARK vol.2

WIN vs 平本蓮 3R 判定 (3-0)

・2022.09.25 The Battle Cats presents 超RIZIN / 湘南美容クリニック presents RIZIN.38

WIN vs 萩原京平 2R 2分14秒 SUB(タップアウト:リアネイキッドチョーク)

・2022.11.06 RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA

WIN vs 今成正和 3R 判定(0-3)

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

鈴木千裕 VS 中原由貴

平本蓮 VS X

YUSHI VS 中澤達也

関連キーワード その他