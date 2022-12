中原由貴 (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

【大会はABEMA PPVで全試合を完全生中継】

第27回は、66キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールのワンマッチで、鈴木千裕と対戦する中原由貴。海外の格闘技団体「ONE」でも活躍し、今年からRIZINに参戦して2連勝中の実力者で、初の大みそかの舞台でも勢いのある鈴木にキャリアの差を見せつけてしっかり勝利したい。

■中原由貴 基本データ

名前:中原由貴

出身地:日本 広島県

生年月日:1992年10月13日

身長:170cm

リーチ:176cm (69inc)

体重:66.0kg

所属:マッハ道場

Twitter:@yoshikinakahara

■プロフィール

元GLADIATORフェザー級チャンピオン。山本“KID”徳郁の活躍に憧れてMMAファイターを目指し、中学・高校は柔道部に入部。柔道では怪我に泣かされたが、高校3年生の夏に地元のパラエストラ広島に入門し、格闘技のベースを確立させる。高校卒業後はレジェンド桜井“マッハ”速人主宰のマッハ道場の門を叩き、プロを目指して鍛錬を積みアマチュアで4戦4勝すると、12年11月のGRACHANで上迫博仁相手にデビューを果たした。

そのデビュー戦では1Rにギロチンチョークで一本勝ちを収めると、2戦目となった13年7月のGRACHANでは岸野絋樹を下し2連勝を飾る。14年4月には空位となっていたGLADIATORフェザー級王座を賭けて、浅倉秀和と対戦し、1RにTKO勝ちを収めて見事王者に輝く。

15年1月からはPANCRASEに参戦を果たすと、その年の11月から18年12月まで破竹の7連勝を飾った。その強烈なパンチと左ミドルを武器にONEに移籍し、19年2月エミリオ・ウルティア戦でデビューを果たした。そのデビュー戦では3R中盤に左ストレートをクリーンヒットさせると最後はパウンドで仕留め勝利を飾る。続く5月にはブラジリアン柔術世界王者のゲイリー・トノンと対戦するも1Rにヒールホールドを極められ一本負けを喫した。

その後はコロナ禍でなかなか試合ができなかったが、約1年7ヶ月ぶりとなった21年3月のONEで12戦無敗のルスラン・エミベックから1Rに左ストレートからのカウンターの右フックでダウンを奪い、パウンド連打で再起戦を勝利で飾った。連戦となった4月大会ではモンゴルのボクシング代表でもあるシネチャツガ・ゼルトセトセグと対戦。しかし相手の反則により勝利となり不完全燃焼に終わった。

その後はしばらく試合が組まれずにいたが、22年7月のRIZIN.37でRIZIN初参戦。関鉄矢との打撃戦を制しRIZIN初白星を挙げた。同年10月のRIZIN.39では原口央にTKO勝利し、RIZIN2連勝となった。

■RIZIN戦績

・2022.07.31 湘南美容クリニック presents RIZIN.37

WIN vs 関鉄矢 3R 判定 (0-3)

・2022.10.23 湘南美容クリニック presents RIZIN.39

WIN vs 原口央 1R 2分37秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドでのキック)

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

扇久保博正 VS 堀口恭司

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ジョニー・ケース VS 大尊伸光

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

鈴木千裕 VS 中原由貴

平本蓮 VS X

YUSHI VS 中澤達也

関連キーワード その他