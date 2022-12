平本蓮 (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

【大会はABEMA PPVで全試合を完全生中継】

第25回は、スタンディングバウト(ボクシングに準じたルール)で緊急参戦し、対戦相手を一般募集する平本蓮。MMAデビューから2年、驚くような速さで進化し、SNSでは連日のように炎上しながらも話題を振りまき、榊原信行CEOが「2022年のRIZINの主役」と称賛する唯我独尊ファイターが、大みそかに波乱を呼び込む。

■平本蓮 基本データ

名前:平本蓮

出身地:日本 東京都

生年月日:1998年6月27日

身長:173cm

リーチ:179cm(70inc)

体重:68.0kg

所属:剛毅會所属

Twitter:@REN_MMA

■プロフィール

ボクシング経験のある父の勧めで、キックボクシングを始める。神童・那須川天心とは幼なじみで、小学生の頃からスパーリングを繰り返し、技術を磨く。アマチュア時代は100戦し95勝という恐るべき戦績を残し、14年11月にはK-1甲子園2014 -65kgの決勝戦で佐野天馬を破り、高校1年生で優勝を果たした。

15年にプロデビューすると、K-1、Krushのリングで活躍し、17年にはK-1ライト級世界トーナメントに出場。準決勝でゴンナパー・ウィラサクレックを破る大金星を挙げ、準優勝に輝いた。そして18年には、これまで日本人相手に無類の強さを誇っていたゲーオ・ウィラサクレックと対戦。二度のダウンを奪い、日本人初となるゲーオからKO勝利し、喝采を浴びた。

以降はK-1のリングから離れ、去就が注目されていたが、19年末のBELLATOR JAPANへの電撃参戦が決定。RIZINデビュー戦ではキックボクシングルールで芦田崇宏と対戦し、1Rに3ノックダウンを奪いデビュー戦を勝利で飾った。

その後、MMAへの転向を表明し、20年大みそかのRIZIN.26で萩原京平相手にMMAデビュー戦を果たすもMMAの洗礼を受けデビュー戦を白星で飾ることができなかった。その後は渡米し名門ルーファスポーツで強豪たちと鎬を削り、同門の現Bellatorバンタム級王者のセルジオ・ペティスとは堀口恭司とのタイトルマッチでセコンドに指名されるほどの信頼関係を築く。

帰国後は石渡伸太郎の下でMMAを学び、約1年3ヶ月ぶりにMMA2戦目を22年3月RIZIN LANDMARK vol.2で鈴木千裕相手に戦うも判定負けを喫する。22年7月の沖縄大会で鈴木博昭相手に得意の打撃で攻め、MMA初勝利を掴んだ。22年11月のRIZIN LANDMARK 4でベテラン弥益ドミネーター聡志と対戦すると、新たに取り入れ空手を生かし打撃を効かせ、フルラウンドの末3-0判定勝利を収めた。

■RIZIN戦績

・2019.12.29 BELLATOR JAPAN

WIN vs 芦田崇宏 1R 2分45秒 TKO(3ノックダウン)

・2020.12.31 Yogibo presents RIZIN.26

LOSE vs 萩原京平 2R 1分29秒 TKO(コーナーストップ)

・2022.03.06 +WEED presents RIZIN LANDMARK vol.2

LOSE vs 鈴木千裕 3R 判定 (3-0)

・2022.07.02 湘南美容クリニック presents RIZIN.36

WIN vs 鈴木博昭 3R 判定 (1-2)

・2022.11.06 RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA

WIN vs 弥益ドミネーター聡志 3R 判定(0-3)

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

扇久保博正 VS 堀口恭司

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ジョニー・ケース VS 大尊伸光

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

鈴木千裕 VS 中原由貴

平本蓮 VS X

YUSHI VS 中澤達也

