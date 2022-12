『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』追加カード発表会見に登壇した平本蓮 (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)の追加カード発表会見が21日、都内で行われ、注目ファイター・平本蓮がスタンディングバウト(ボクシングに準じたルール)で参戦することが発表された。対戦相手はプロのファイターから一般募集する。

前戦(11月6日の弥益ドミネーター戦)の直前に負傷し、その影響で大みそか参戦も回避すると思われた平本は、「今年の大みそかはゆっくりする予定だったけど、ケガで断られたりでなかなか試合が決まってないと聞いたので、一発自分が盛り上げようかな」と緊急参戦を決意。

怪我の影響でMMA(総合格闘技)ではなく、ボクシングに近いルールの試合となるが「相手はプロの選手なら誰でもいいし、やりたい人を募集します。K-1離脱のウワサのある安保(瑠輝也)もRIZINに出たいなら応募していいし。MMAルールじゃないのが俺の優しさなんで」と具体名も挙げながら、対戦相手を募集した。

続けて「話は変わるんですけど、朝倉未来はどうしたんですか?大みそか、まさか出ないことなんてないよな?そこが気になりますね」と、9月のフロイド・メイウェザー戦による頭部へのダメージが残るため大みそかを回避した“天敵”の朝倉未来を挑発。

この発言は、1年前の大みそか大会の会見で未来が平本を挑発したときの発言を“完コピ”したもの。しっかりとネタを仕込んできた平本は、榊原信行CEOが「未来は出ません」と明言すると、「頭痛ニキ、グッバイ!」とうれしそうな笑顔を見せた。

そのほかの追加カードは、鈴木千裕VS中原由貴、YUSHI VS 中澤達也、またジョニー・ケースと対戦予定だったルイス・グスタボが負傷のため欠場となり、大尊伸光がケースと対戦することも発表された。

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』追加カード

平本蓮 VS X

鈴木千裕 VS 中原由貴

YUSHI VS 中澤達也

ジョニー・ケース VS 大尊伸光(ルイス・グスタボが負傷で欠場)

◆既出カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

<大会はABEMA PPVで全試合を完全生中継>

