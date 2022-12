平本蓮 (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)の追加カード発表会見が21日、都内で行われ、注目ファイター・平本蓮が緊急参戦することが発表された。スタンディングバウト(ボクシングに準じたルール)で、対戦相手はプロの選手からを一般公募する。

榊原信行CEOから「2022年の顔として平本蓮、参戦します」と紹介された平本は「ケガとかで断ったりで試合が決まってないと聞いたので、一発自分が盛り上げられたらいいなと。大みそかはデビュー戦(2020年の萩原京平戦で2ラウンドTKO負け)の嫌な思いで止まっているので、借りを返すじゃないけど」と参戦を決めた心境を明かした。

対戦相手はプロの格闘家から募集を呼びかけ、「K-1からの離脱のウワサのある安保(瑠輝也)でもいいし」と具体名を挙げたが、話題のBreakingDownの選手は「プロじゃないんで」と一蹴した。

そのほかの追加カードは、鈴木千裕VS中原由貴、YUSHI VS 中澤達也、またジョニー・ケースと対戦予定だったルイス・グスタボが負傷のため欠場となり、大尊伸光がケースと対戦することも発表された。

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』追加カード

平本蓮 VS X

鈴木千裕 VS 中原由貴

YUSHI VS 中澤達也

ジョニー・ケース VS 大尊伸光(ルイス・グスタボが負傷で欠場)

◆既出カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

大会はABEMA PPVで全試合を完全生中継

