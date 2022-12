韓国で大ブレイク中のNewJeans(C)2022 ADOR. All Rights Reserved.

BTSらを擁するHYBEの新レーベル「ADOR」の第1号グループ・NewJeansが、28日放送の日本テレビ系音楽特番『発表!今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード 2022〜』(後7:00~11:24)に生出演することが決定した。7月に韓国でデビューしたNewJeansが日本のテレビ番組でパフォーマンスするのは初めて。デビュー曲「Attention」を披露する。

NewJeansは、MINJI(ミンジ)、HANNI(ハニ)、DANIELLE(ダニエル)、HAERIN(ヘリン)、HYEIN(ヘイン)の5人組。“K-POPコンセプト職人”としてファンも多いミン・ヒジン氏が総括プロデューサーを務める。

米ニューヨーク・タイムズ選定の「2022ベストソング」に名を連ねた唯一のK-POPアーティストのNewJeansは、韓国で「2022 THE FACT MUSIC AWARDS(TMA)」「MMA2022(Melon Music Awards)」「2022 Asia Artist Awards IN JAPAN」で新人賞3冠を獲得。さらに、「2022 Asia Artist Awards IN JAPAN」ではデビュー初年度にもかかわらず「大賞 今年のパフォーマンス」を受賞しており、その勢いは国内外にも波及している。

韓国では、来年1月2日発売のシングルアルバム「OMG」(日本では1月7日発売)の先行配信曲「Ditto」をリリースしたばかり。YouTubeでは映画のようなミュージックビデオ2本を公開し、ファンの考察合戦が白熱している。

■『発表!今年イチバン聴いた歌』出演アーティスト

今井美樹

ウタfromウタワールド

上白石萌音

KARA

桐谷健太

King Gnu

工藤静香

CHEMISTRY

斉藤由貴

聖飢魔II

SEKAI NO OWARI

Tani Yuuki

Da-iCE

DA PUMP

Travis Japan

中島美嘉

NiziU

NewJeans

乃木坂46

浜崎あゆみ

BE:FIRST

マカロニえんぴつ

MISIA

リトルブラックドレス

緑黄色社会

LINDBERG

LE SSERAFIM

ほか ※50音順

