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薗浦氏側、昼ごろ議員辞職願提出へ　政治資金過少記載疑惑

2022年12月21日 10時37分 (12月21日 10時50分更新)
　自民党の薗浦健太郎衆院議員

　自民党の薗浦健太郎衆院議員

　自民党の薗浦健太郎衆院議員側がパーティー収入を政治資金収支報告書に計約４千万円少なく記載した疑惑を巡り、薗浦氏側が２１日昼ごろに細田博之衆院議長宛てに議員辞職願を提出することが分かった。複数の関係者が２１日、明らかにした。

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