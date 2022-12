平本蓮 (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSではRIZINの榊原信行CEOに独占インタビューを実施。今年のRIZINで飛躍した注目ファイター・平本蓮の来年の試合について、初めて情報が明かされた。

K-1で活躍した平本は2020年にキックボクシングからMMA(総合格闘技)に転身し、同年大みそかに『RIZIN.26』の萩原京平戦でMMAデビューしたが、2ラウンドTKOで敗退。1年3ヶ月の修業を経て2戦目となった今年3月の『RIZIN LANDMARK vol.2』の鈴木千裕戦でも判定負けし2連敗となったが、7月の『RIZIN.36』の鈴木博昭戦で初白星を上げると、11月の『RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』では実力者の弥益ドミネーター聡志と対戦し、3ラウンドにわたり試合を支配して判定勝利を勝ち取った。

ファイターとして急成長し、SNSでも毒舌を連発して朝倉未来ともたびたび舌戦を繰り広げるなど、リング内外を問わず注目を集めまくっている平本。ドミネーター戦の直前に足を負傷し、試合でも再び負傷したため大みそかの参戦は回避すると見られているが、そんな平本の来年の試合について榊原CEOが口を開いた。

「大みそかには、蓮の来年一発目の試合を発表する予定です。みんな驚くような相手との対戦になるので、大いに期待してください」

インタビューでは、平本の成長ぶりや榊原CEOが考える平本の“美学”、さらにフェザー級トップファイターのクレベル・コイケ、朝倉未来、斎藤裕との比較などについても言及。そのほか、Bellatorとの対抗戦をはじめとしたビッグマッチが多数実現した大みそか大会の見どころや、地上波放送ではなくPPVメインとなった今大会の戦略、さらに話題となっているBreakingDownや朝倉未来についても語っている。

インタビュー本編は、ORICON NEWSにて近日公開。

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

<大会はABEMA PPVで全試合を完全生中継>

