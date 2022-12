『日本レコード大賞』特別賞受賞4組のパフォーマンスが決定(左上から時計回りに)Ado、男闘呼組、ゆず、DA PUMP

TBS系で30日に放送される『第64回 輝く!日本レコード大賞』(後5:30~10:00)に、特別賞を受賞したAdo、男闘呼組、DA PUMP、ゆずの出演が決定した。総合司会は安住紳一郎アナウンサー、俳優・有村架純が務め、東京・新国立劇場から有観客で生放送される。

29年ぶりに再始動し、来年8月末までの期間限定で活動している男闘呼組の『日本レコード大賞』での受賞は、1988年(第30回)の最優秀新人賞、89年(第31回)の金賞以来、33年ぶりとなる。歌唱曲は、34年前の最優秀新人賞受賞時に歌唱したデビュー曲「DAYBREAK」、翌年の金賞受賞曲「TIME ZONE」と、レコ大に縁のある2曲と「パズル」を3曲メドレーで披露する。

Adoは、優秀作品賞と特別賞をW受賞。大賞候補曲「新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」をはじめ、「逆光(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」「風のゆくえ(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」の3曲を、初公開のスペシャルMVによるメドレーで披露することが決定した。音源は、この日のためにAdoが歌い直したAdoバンド演奏による特別バージョン。さらに、Adoが生電話で出演することも決まった。

これまでに優秀作品賞や特別賞を9回受賞しているDA PUMPと、2013年に最優秀アルバム賞、14年に優秀作品賞、17年に特別賞を受賞したゆずは、共にデビュー25周年を迎え今年、特別賞を受賞した。DA PUMPは「Feelin’ Good ~It’s PARADISE~」「if...」「U.S.A.」「DA FUNK」のスペシャル4曲メドレーを、ゆずは、「栄光の架橋」「虹」「君を想う」のスペシャル3曲メドレーを披露する。

■『第64回 輝く!日本レコード大賞』各賞受賞者/作品

【優秀作品賞】

「君を奪い去りたい」純烈

「CLAP CLAP」NiziU

「恋だろ」wacci

「甲州路」氷川きよし

「新時代」Ado

「スターマイン」Da-iCE

「ダンスホール」Mrs. GREEN APPLE

「なんでもないよ、」マカロニえんぴつ

「Bye-Good-Bye」BE:FIRST

「Habit」SEKAI NO OWARI

※曲名50音順

【新人賞】

石川花

OCHA NORMA

田中あいみ

Tani Yuuki

※50音順

【最優秀歌唱賞】

三浦大知

【特別賞】

Ado

Aimer

男闘呼組

King Gnu

Kep1er

DA PUMP

ゆず

※50音順

【特別顕彰】

石川さゆり

天童よしみ

松任谷由実

※50音順

【特別国際音楽賞】

SEVENTEEN

【日本作曲家協会選奨】

藤井香愛

【特別功労賞】

新井満

彩木雅夫

西郷輝彦

佐々木新一

新川二朗

松平直樹

※50音順

