『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』で5択の中から3曲を即興演奏する清塚信也（C）Yuji Takeuchi

テレビ朝日系で23日に6時間超にわたって生放送される年末大型音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』（後5：00～／千葉・幕張メッセ、東京・テレビ朝日）の企画内容詳細が20日、発表された。

ピアニスト・清塚信也が視聴者生投票で決定した曲を即興でパフォーマンスする「清塚5択」は、スペシャルバージョンとして、“冬の名曲”をテーマに視聴者生投票を行う。注目の候補曲は、MISIA「Everything」、GLAY「Winter,again」、映画『アナと雪の女王』の「レット・イット・ゴー」、SMAP「夜空ノムコウ」、中島美嘉「雪の華」。この5曲を対象にした視聴者のスマホ連打で決定した３曲を、清塚が即興で生演奏する。

「ぶちアゲダンスソングメドレー」では、Snow Manがメンバー全員で主演した映画『おそ松さん』の主題歌「ブラザービート」を、デビュー25周年を迎えたDA PUMPは「U.S.A.」を披露。PUFFYは1998年にリリースした「愛のしるし」を、リバイバルヒットのキッカケとなった5人組ダンスユニット・Hoodie famとの初コラボでパフォーマンスする。

2022年は、昭和、平成の名曲が数多くリバイバルヒットした。「今年最も聴かれた80年代・90年代ヒットソングメドレー」では、広瀬香美がTikTokで大バズリした「ロマンスの神様」を、工藤静香は自身最大のヒット曲「慟哭」をMステでは17年ぶりにパフォーマンス、後藤真希はプロデューサー・つんく♂のバンド、シャ乱Ｑの名曲「ズルい女」をカバーする。

さらに、Original Loveは「接吻」をMステで29年ぶりにパフォーマンス、ジェジュンは大ヒット映画『トップガン マーヴェリック』の主題歌「デンジャーゾーン」をカバー。宮本浩次は中森明菜の名曲「DESIRE -情熱-」を歌い上げる。

ゴスペラーズとLittle Glee Monsterの２大ボーカルグループのスペシャルコラボによるクリスマスソングメドレーも必見。山下達郎「クリスマス・イブ」、稲垣潤一「クリスマスキャロルの頃には」で美しいハーモニーを響かせる。

出演アーティスト全68組とパフォーマンス楽曲は以下のとおり。

■『Mステ ウルトラSUPER LIVE 2022』出演者＆披露曲

aiko「果てしない二人」

石丸幹二×アイナ・ジ・エンド「パート・オブ・ユア・ワールド」

ウタ「新時代（歌：Ado）」with ELEVENPLAY

AKB48「久しぶりのリップグロス」

A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」

Aimer「Deep down」「残響散歌」

小沢健二「ラブリー（Remaster Short Edit）」

Original Love & Ovall「接吻（M.D.L. Version）」

KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」

KARA「ミスター」「WHEN I MOVE（Japanese Version）」

関ジャニ∞「喝采」

Kis-My-Ft2「Two as One」

清塚信也 視聴者が選ぶ”弾いてほしい 冬うた”

KinKi Kids「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」

King & Prince「彩り」

King Gnu「Stardom」

工藤静香「慟哭」

工藤静香×Cocomi「糸」

ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」

後藤真希「ズルい女」

ゴールデンボンバー「女々しくて 2022流行語ver.」

Saucy Dog「シンデレラボーイ」

櫻坂46「五月雨よ」

THE RAMPAGE「ROUND UP feat. MIYAVI」

ジェジュン「Danger Zone」「One Heart/ J-JUN with中島美嘉」

GENERATIONS「チカラノカギリ」

ジャニーズWEST「星の雨」

Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」

SixTONES「Good Luck!」

Snow Man「オレンジkiss」「ブラザービート」

Superfly「愛をこめて花束を」「Presence」

SEKAI NO OWARI「Habit」

Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」

Tani Yuuki「W/X/Y」

DA PUMP「Dream on the street」「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」「U.S.A.」

DISH//「五明後日」

10-FEET「第ゼロ感」

Travis Japan「JUST DANCE!」

なにわ男子「ハッピーサプライズ」

NiziU「Blue Moon」

NEWS「LOSER」

乃木坂46「ここにはないもの」

back number「アイラブユー」「クリスマスソング」

PUFFY「愛のしるしwith Hoodie fam」

Perfume「Spinning World」

BiSH「ZUTTO」

日向坂46「月と星が踊るMidnight」

広瀬香美「ロマンスの神様」

FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」

Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」「恋をするんだ」

前田公輝×内田真礼×Cocomi「ホール・ニュー・ワールド」

マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」

三浦大知「燦燦」

Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

Mirage Collective「Mirage」

宮本浩次「DESIRE -情熱-」

milet「Final Call」

yama「色彩」

優里「クリスマスイブ」

YUKI「鳴り響く限り」

ゆず「ALWAYS with you」

Little Glee Monster「Join Us!」

緑黄色社会「始まりの歌」

※50音順

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