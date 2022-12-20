『Mステ』SP企画 清塚信也“即興5択”候補曲発表 Snow Man、DA PUMPら「ぶちアゲダンスメドレー」
2022年12月20日 18時00分 (12月20日 19時05分更新)
テレビ朝日系で23日に6時間超にわたって生放送される年末大型音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』（後5：00～／千葉・幕張メッセ、東京・テレビ朝日）の企画内容詳細が20日、発表された。
ピアニスト・清塚信也が視聴者生投票で決定した曲を即興でパフォーマンスする「清塚5択」は、スペシャルバージョンとして、“冬の名曲”をテーマに視聴者生投票を行う。注目の候補曲は、MISIA「Everything」、GLAY「Winter,again」、映画『アナと雪の女王』の「レット・イット・ゴー」、SMAP「夜空ノムコウ」、中島美嘉「雪の華」。この5曲を対象にした視聴者のスマホ連打で決定した３曲を、清塚が即興で生演奏する。
「ぶちアゲダンスソングメドレー」では、Snow Manがメンバー全員で主演した映画『おそ松さん』の主題歌「ブラザービート」を、デビュー25周年を迎えたDA PUMPは「U.S.A.」を披露。PUFFYは1998年にリリースした「愛のしるし」を、リバイバルヒットのキッカケとなった5人組ダンスユニット・Hoodie famとの初コラボでパフォーマンスする。
2022年は、昭和、平成の名曲が数多くリバイバルヒットした。「今年最も聴かれた80年代・90年代ヒットソングメドレー」では、広瀬香美がTikTokで大バズリした「ロマンスの神様」を、工藤静香は自身最大のヒット曲「慟哭」をMステでは17年ぶりにパフォーマンス、後藤真希はプロデューサー・つんく♂のバンド、シャ乱Ｑの名曲「ズルい女」をカバーする。
さらに、Original Loveは「接吻」をMステで29年ぶりにパフォーマンス、ジェジュンは大ヒット映画『トップガン マーヴェリック』の主題歌「デンジャーゾーン」をカバー。宮本浩次は中森明菜の名曲「DESIRE -情熱-」を歌い上げる。
ゴスペラーズとLittle Glee Monsterの２大ボーカルグループのスペシャルコラボによるクリスマスソングメドレーも必見。山下達郎「クリスマス・イブ」、稲垣潤一「クリスマスキャロルの頃には」で美しいハーモニーを響かせる。
出演アーティスト全68組とパフォーマンス楽曲は以下のとおり。
■『Mステ ウルトラSUPER LIVE 2022』出演者＆披露曲
aiko「果てしない二人」
石丸幹二×アイナ・ジ・エンド「パート・オブ・ユア・ワールド」
ウタ「新時代（歌：Ado）」with ELEVENPLAY
AKB48「久しぶりのリップグロス」
A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」
Aimer「Deep down」「残響散歌」
小沢健二「ラブリー（Remaster Short Edit）」
Original Love & Ovall「接吻（M.D.L. Version）」
KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」
KARA「ミスター」「WHEN I MOVE（Japanese Version）」
関ジャニ∞「喝采」
Kis-My-Ft2「Two as One」
清塚信也 視聴者が選ぶ”弾いてほしい 冬うた”
KinKi Kids「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」
King & Prince「彩り」
King Gnu「Stardom」
工藤静香「慟哭」
工藤静香×Cocomi「糸」
ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」
後藤真希「ズルい女」
ゴールデンボンバー「女々しくて 2022流行語ver.」
Saucy Dog「シンデレラボーイ」
櫻坂46「五月雨よ」
THE RAMPAGE「ROUND UP feat. MIYAVI」
ジェジュン「Danger Zone」「One Heart/ J-JUN with中島美嘉」
GENERATIONS「チカラノカギリ」
ジャニーズWEST「星の雨」
Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」
SixTONES「Good Luck!」
Snow Man「オレンジkiss」「ブラザービート」
Superfly「愛をこめて花束を」「Presence」
SEKAI NO OWARI「Habit」
Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」
Tani Yuuki「W/X/Y」
DA PUMP「Dream on the street」「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」「U.S.A.」
DISH//「五明後日」
10-FEET「第ゼロ感」
Travis Japan「JUST DANCE!」
なにわ男子「ハッピーサプライズ」
NiziU「Blue Moon」
NEWS「LOSER」
乃木坂46「ここにはないもの」
back number「アイラブユー」「クリスマスソング」
PUFFY「愛のしるしwith Hoodie fam」
Perfume「Spinning World」
BiSH「ZUTTO」
日向坂46「月と星が踊るMidnight」
広瀬香美「ロマンスの神様」
FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」
Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」「恋をするんだ」
前田公輝×内田真礼×Cocomi「ホール・ニュー・ワールド」
マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」
三浦大知「燦燦」
Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
Mirage Collective「Mirage」
宮本浩次「DESIRE -情熱-」
milet「Final Call」
yama「色彩」
優里「クリスマスイブ」
YUKI「鳴り響く限り」
ゆず「ALWAYS with you」
Little Glee Monster「Join Us!」
緑黄色社会「始まりの歌」
※50音順
aiko「果てしない二人」
石丸幹二×アイナ・ジ・エンド「パート・オブ・ユア・ワールド」
ウタ「新時代（歌：Ado）」with ELEVENPLAY
AKB48「久しぶりのリップグロス」
A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」
Aimer「Deep down」「残響散歌」
小沢健二「ラブリー（Remaster Short Edit）」
Original Love & Ovall「接吻（M.D.L. Version）」
KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」
KARA「ミスター」「WHEN I MOVE（Japanese Version）」
関ジャニ∞「喝采」
Kis-My-Ft2「Two as One」
清塚信也 視聴者が選ぶ”弾いてほしい 冬うた”
KinKi Kids「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」
King & Prince「彩り」
King Gnu「Stardom」
工藤静香「慟哭」
工藤静香×Cocomi「糸」
ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」
後藤真希「ズルい女」
ゴールデンボンバー「女々しくて 2022流行語ver.」
Saucy Dog「シンデレラボーイ」
櫻坂46「五月雨よ」
THE RAMPAGE「ROUND UP feat. MIYAVI」
ジェジュン「Danger Zone」「One Heart/ J-JUN with中島美嘉」
GENERATIONS「チカラノカギリ」
ジャニーズWEST「星の雨」
Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」
SixTONES「Good Luck!」
Snow Man「オレンジkiss」「ブラザービート」
Superfly「愛をこめて花束を」「Presence」
SEKAI NO OWARI「Habit」
Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」
Tani Yuuki「W/X/Y」
DA PUMP「Dream on the street」「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」「U.S.A.」
DISH//「五明後日」
10-FEET「第ゼロ感」
Travis Japan「JUST DANCE!」
なにわ男子「ハッピーサプライズ」
NiziU「Blue Moon」
NEWS「LOSER」
乃木坂46「ここにはないもの」
back number「アイラブユー」「クリスマスソング」
PUFFY「愛のしるしwith Hoodie fam」
Perfume「Spinning World」
BiSH「ZUTTO」
日向坂46「月と星が踊るMidnight」
広瀬香美「ロマンスの神様」
FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」
Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」「恋をするんだ」
前田公輝×内田真礼×Cocomi「ホール・ニュー・ワールド」
マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」
三浦大知「燦燦」
Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
Mirage Collective「Mirage」
宮本浩次「DESIRE -情熱-」
milet「Final Call」
yama「色彩」
優里「クリスマスイブ」
YUKI「鳴り響く限り」
ゆず「ALWAYS with you」
Little Glee Monster「Join Us!」
緑黄色社会「始まりの歌」
※50音順
『MステSUPER LIVE』最終発表で全68組出そろう＆全曲解禁 工藤静香×Cocomi母娘共演 Aimer話題曲初披露
【写真60点超】キンキ、キンプリ、スノストら『MステSUPER LIVE』出演者写真一覧
【写真】長女Cocomiのフルート演奏で歌う工藤静香
『Mステ SUPER LIVE』出演者第1弾31組発表 KARAが再始動後初の日本地上波登場へ
【写真】『MステSUPER LIVE』出演者第2弾 KinKi、スノストらジャニーズ勢14組
【写真60点超】キンキ、キンプリ、スノストら『MステSUPER LIVE』出演者写真一覧
【写真】長女Cocomiのフルート演奏で歌う工藤静香
『Mステ SUPER LIVE』出演者第1弾31組発表 KARAが再始動後初の日本地上波登場へ
【写真】『MステSUPER LIVE』出演者第2弾 KinKi、スノストらジャニーズ勢14組
おすすめ情報