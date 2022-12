“おまけ”込みの全24曲でファンを魅了した『THE KEBABS 必死』 Photo by VIOLA KAM (V'z Twinkle)

4人組ロックバンド・THE KEBABSが16日、東京・豊洲PITにて全国ツアー『THE KEBABS 必死』の最終公演を開催。デビュー作から最新楽曲「ともだちのうた」、未発表曲も含む全24曲を熱唱した。

観客の大きな拍手で迎え入れられた4人は、「ピアノのある部屋で」でライブをスタート。佐々木亮介 [Vo&Gt]が自己紹介代わりに「We're tasty ROCK BAND, THE KEBABS!」と叫び、“ドンドン!”というキメが印象的な「うれしいきもち」、4ビートや3/4拍子などで目まぐるしく展開していく「かわかわ」、新井弘毅 [Gt]のエモーショナルなリードソロも観どころの「やさしくされたい」でたたみかけた。

佐々木は「THE KEBABSを代表して、お茶割りさんからごあいさつを…」と前置きして、350ミリ缶のプルトップで快音を響かせる。ギターを置き、ハンドマイクスタイルにコンバートした上で「Bチームでも」をパワフルに聴かせた。

そして「生きてるだけで必死。生きてるだけで偉いよ。よく来たね!」とフリースタイルラップで伝え、グルーヴィーな「ジャンケンはグー」へ。ブリッジセクションでは田淵智也 [Ba]のもとへにじり寄りながら、「ジャンケンはパー?」「No!」という歌詞通りのかけ合いを見せる場面も。「振付はないぞ、好きにやってくれ」とファンをあおり、客席からは無数の“グー”が突き上げられた。

「必死になったが売りきれなかったから、必死になって客席をつぶした」ということで、この日は両サイドにせり出しを設けたステージレイアウトに。佐々木はワイヤレスマイクを導入した利点を活かして縦横無尽に動き回り、「枕を変えたら眠れない」では田淵がマイクごとせり出しまで移動するシーンもあった。

そこから「もし自分の好きなものを捨てられそうになってもさ、大丈夫。俺がプリンを取っておいてあげる」というしっとりした佐々木の言葉を挟み、新曲「ともだちのうた」を披露。「元気でいてくれ」と訴えかけるバラードで雰囲気をガラッと変えた。

中盤のMCでは、佐々木は「こういう場所(せり出し)があるときって、普通は『ここぞ!』ってときに行きますよね。でも全曲行っちゃってる」と、THE KEBABSにとってイレギュラーなステージの形状に言及。新井は「行った後で『まだ(ライブの)序盤だ!』って気づいた(笑)」と続け、田淵は「パッションが先走っちゃうと行っちゃうよね。イベントとかでは絶対いかないけど、今日はもうロックンロール最高!って」と会場の笑いを誘った。

佐々木は「今日はスペースがあって踊りやすそう。人生、いいところを探していかないと」と笑い、「こういうときに『ステージ上で物販のことを言うのはロックじゃねぇ』とかは言わない。さっきの新曲も売ってるから。CD売って軍資金作って、来年また遊ぼう」とアピール。そして「今日だけの新曲も持ってきた」といい、初披露の新曲「パリはもえているか」を届けた。

再び演奏を始めた4人は、鈴木浩之 [Dr]が変則ビートで魅せる「チェンソーだ!」など、バンドの振り幅の広さを見せていく。サビで田淵がメインボーカルを取る「ラビュラ」で、佐々木はコロナ禍の思いがつづられた歌詞を、「海に行こうぜ 山にも行こうぜ お祭りしようぜ!」とポジティブなメッセージに変えて伝えていた。

「急に来る」からの終盤戦はまさに怒涛。各々が随所にアドリブなどを散りばめながら、タイトな演奏をキメていく。「てんとう虫の夏」では、鈴木のパターン系フィルに田淵がグルーヴィーなベースラインを乗せ、新井がフレーズを重ねていき、佐々木はお茶割りのおかわりを取りに行く…というセッションタイムもあり、バンドが持つ際限ない自由さをも見せつけた。そして、「バイバイ!」と佐々木が告げ、デビュー曲「THE KEBABSのテーマ」で本編を締めくくった。

4人は鳴り止まない拍手に呼び込まれ、再びステージへ。早速アンコールをスタートさせる…前に、ツアーTシャツとともにステージを練り歩き、物販を無言でアピール。そのまま「夢がいっぱい」を披露した。

佐々木は「新しい作品、リリースしますんで。来年みんなハッピーに…してくれ、俺たちを」と告げ、来年3月に新作『幸せにしてくれいーぴー』のリリース決定を発表した。田淵は突如「幸せに~してくれ~」と歌い出し、メンバー全員で即興で音を合わせていく。全員で「新曲できた!」とうれしそうに笑った。

その後、この日のライブの映像が同作に収録されることも明かされたが、佐々木は「じゃあ絶対にDVDに入れられないことをこれからやります」と宣言。「クリスマス・イブ」をTHE KEBABS仕様に変えて弾き語り。「今日でマネージャーが卒業する。おつかれ!」とスタッフを労うという粋な計らいも見せ、会場からは温かい拍手が沸き起こった。

最後には「ロバート・デ・ニーロ」を繰り出し、大団円…かと思いきや、田淵がメンバーに耳打ちし、佐々木の「おまけ!」を合図に、再び「THE KEBABSのテーマ」をパフォーマンス。“最高の自己紹介”である言葉「いかしたやつら」を叫び、幕を閉じた。

■『THE KEBABS 必死』セットリスト

01. ピアノのある部屋で

02. うれしいきもち

03. かわかわ

04. やさしくされたい

05. Bチームでも

06. ジャンケンはグー

07. 恐竜あらわる

08. 枕を変えたら眠れない

09. ともだちのうた

10. パリはもえているか(新曲)

11. すごいやばい

12. チェンソーだ!

13. THE KEBABSを抱きしめて

14. ラビュラ

15. 急に来る

16. ゴールデンキウイ

17. てんとう虫の夏

18. 台風ブンブン

19. 猿でもできる

20. THE KEBABSのテーマ

En1. 夢がいっぱい

En2. THE KEBABSは忙しい

En3. ロバート・デ・ニーロ

En4. THE KEBABSのテーマ

■「幸せにしてくれいーぴー」収録曲

【CD】

01. THE KEBABSを抱きしめて

02. ゴールデンキウイ

03. かわかわ

04. ともだちのうた

05. 常勝アミーゴ

【Blu-ray/DVD】

2022年12月16日『THE KEBABS 必死』豊洲PIT公演のライブ全曲収録予定

関連キーワード 音楽