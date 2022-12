来年2月に日本初のファンコンサートを開催することを発表したIVE

大みそかの『第73回NHK紅白歌合戦』に初出場する韓国の6人組ガールズグループ・IVE(アイヴ)が、来年2月に日本初のファンコンサート『IVE THE FIRST FAN CONCERT “The Prom Queens” IN JAPAN』を開催することが決定した。

昨年12月に韓国でデビューしたIVEは、ユジン、ガウル、レイ、ウォニョン、リズ、イソの6人組。今年10月19日に「ELEVEN -Japanese ver.-」で日本デビューを果たし、紅白初出場も決まった。

ファン待望の日本でのファンコンサートは、来年2月18・19日に横浜・ぴあアリーナMM、同23・24日に神戸・ワールド記念ホールで、それぞれ昼夜2回、計8公演が行われる。

ファンクラブ「IVE JAPAN OFFICIAL FANCLUB DIVE JAPAN」先行受付は、きょう20日午後6時スタート。

■『IVE THE FIRST FAN CONCERT “The Prom Queens” IN JAPAN』

▼2023年

2月18日(土):神奈川・ぴあアリーナMM

2月19日(日):神奈川・ぴあアリーナMM

2月23日(木・祝):兵庫・ワールド記念ホール

2月24日(金):兵庫・ワールド記念ホール

※すべて昼(後2:00開演)・夜(後6:30開演)2回公演

