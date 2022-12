大みそか(12月31日)に東京・日本武道館で開催され、ABEMAで全編無料生中継される『第6回 ももいろ歌合戦』の第2弾出演者が発表された。

第2弾出場者として小西成弥、ささきいさお、青春応援団 我無沙羅、Da-iCE、東京ホテイソン、Toshlの出場が新たに決定。さらに、ももいろクローバーZ(以下、ももクロ)が所属するスターダストプラネットから愛来、小島はな、田中咲帆、内藤るな、播磨かな、三田美吹、里菜の出場も決定し、会場を華やかに盛り上げる。

今回が『ももいろ歌合戦』初出場となるToshlは「今回『ももいろ歌合戦』に初めて出演させていただきます。今からとてもワクワクしておりますが、当日は、武道館で思いっきりROCK魂を炸裂させたいと思います!会場の皆様、ABEMAでご参加の皆さまと大いに盛り上がって1年を締めくくる有終の美を一緒に飾りましょう!何卒よろしくお願いいたします!」と意気込んだ。

『ももいろ歌合戦』は2017年に始まった大みそかの年越しイベント。ABEMAでも、午後5時から全編無料で生放送され、総合司会は東京03・飯塚悟志、応援団長は舘ひろしが務める。ももクロのメンバー4人は昨年と同様、紅組に玉井詩織&佐々木彩夏、白組に百田夏菜子&高城れにと分かれる。

■第6回『ももいろ歌合戦』出演者 ※カッコ内は出演回数

アイドルマスター シンデレラガールズ (初)

AMEFURASSHI(愛来、小島はな)(2)

Anna(2)

いぎなり東北産(2)

=LOVE (初)

石川柊太(4)

泉谷しげる(4)

五木ひろし(2)

ukka(初)

ウマ娘 プリティーダービー(2)

オーイシマサヨシ(3)

岡田将生 (4)

オテンキ(初)

かが屋(初)

華原朋美(2)

氣志團(6)

CROWN POP(三田美吹、田中咲帆、里菜)(29

小西成弥(初)

サイプレス上野とロベルト吉野(6)

ささきいさお(初)

THE SUPER FRUIT(初)

さだまさし(6)

塩乃華織(6)

湘南乃風(初)

笑福亭鶴瓶(6)

私立恵比寿中学(4)

水前寺清子(6)

SUPER★DRAGON(4)

鈴木愛理(初)

青春応援団 我無沙羅(初)

声優と夜あそび(森久保祥太郎・仲村宗悟)(初)

SOPHIA(初)

Da-iCE(2)

田中将大(6)

TEAM SHACHI(初)

超ときめき▼(白ハート)宣伝部(3)

超特急(初)

東京女子流(5)

東京ホテイソン(2)

土佐兄弟(初)

Toshl(初)

戸田恵子(3)

703号室 (3)

西川貴教(4)

nobodyknows+(初)

Novelbright(初)

BUDDiiS(初)

播磨かな(2)

ばんばんざい(初)

THE BEAT GARDEN(初)

ファーストサマーウイカ(3)

FANTASTICS from EXILE TRIBE(初)

ヘラヘラ三銃士(初)

B.O.L.T(内藤るな)(2)

松崎しげる(5)

松本明子(6)

ミュージカル『刀剣乱舞』刀剣男士(豊前江/桑名江/松井江/五月雨江/村雲江/水心子正秀)(初)

森口博子(6)

山本譲二(初)

※一部出演者はVTRでの出演

