TBS系年越し恒例の音楽特番『CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2022→2023』(12月31日 後11:45~1月1日 前5:00)の5時間15分生放送が決定し、出演者総勢79組が19日、一挙発表された。進行は“えとちゃん”こと江藤愛アナウンサー、サブMCはお笑いコンビ・EXITが務める。

今年で24回目を迎える同番組は、冒頭から「いくぜ!2022年年忘れ激アツメドレー」と題し、ヒット曲の連発でスタート。年越しカウントダウンで盛り上がったあとには、「来たぜ!2023新春激アツメドレー」で華々しく新年の幕を開ける。

ジャニーズからは中山優馬、A.B.C-Z、Travis Japan、HiHi Jets/ジャニーズJr.、美 少年/ジャニーズJr.の5組が出演。坂道グループは乃木坂46、櫻坂46、日向坂46が揃い踏み。人気オーディション出身グループ、NiziU、JO1、INIの出演も決まった。

K-POP勢は、KARA、SEVENTEEN、LE SSERAFIM(ル セラフィム)が出演。さらに、HYBE傘下レーベル所属のボーイズグループ・ENHYPEN(エンハイプン)と&TEAM(エンティーム)は、それぞれの単独ステージに加え、初のコラボステージを行うことが決定した。

2020年11月に韓国でデビューしたENHYPENは、オーディション番組『I-LAND』出身。一方、今月7日に日本でデビューしたばかりの&TEAMのメンバーのうち、EJ、K、NICHOLAS、TAKIの4人は『I-LAND』を経験している。

今回2組がコラボで披露するのは、「One In A Billion」~「Into the I-LAND」のスペシャルメドレー。「One In A Billion」は9月にリリースされたENHYPENのシングル曲、「Into the I-LAND」は『I-LAND』のテーマ曲として人気を集めた未発売曲。『I-LAND』参加メンバーやファンには思い出深い楽曲での超貴重コラボとなる。

アーティストの全歌唱曲およびタイムテーブルは、放送前日の12月30日に発表される。また、アーティストたちが出演前後にバックステージでトークを繰り広げる「バックステージ生配信」(31日 後11:30~)を、今年も動画配信サービス「Paravi」で無料配信することが決定した。MCはINIが初挑戦する。

■『CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2022→2023』

▼出演アーティスト

INI

蒼井翔太

Anly

家入レオ

EXIT

=LOVE

石川花

idom

内田雄馬

梅田サイファー

ウルトラ寿司ふぁいやー

AKB48

A.B.C-Z

円神

&TEAM

ENHYPEN

OWV

OCTPATH

Omoinotake

神はサイコロを振らない

カメレオン・ライム・ウーピーパイ

KARA

川崎鷹也

桐谷健太

ClariS

Creepy Nuts

PSYCHIC FEVER

櫻坂46

ザ・クロマニヨンズ

THE SUPER FRUIT

THE RAMPAGE

JO1

ジェジュン

GENERATIONS

SUPER BEAVER

sumika

SEVENTEEN

Tani Yuuki

DA PUMP

DISH//

Travis Japan

中山優馬

Natumi.

NiziU

乃木坂46

≠ME

nobodyknows+

Novelbright

HiHi Jets/ジャニーズJr.

BuZZ

PUFFY

Perfume

BALLISTIK BOYZ

ハンブレッダーズ

THE BEAT GARDEN

美 少年/ジャニーズJr.

日向坂46

FUNKY MONKEY BΛBY'S

FANTASTICS

藤原さくら

ブルーベリーソーダ

BREAKERZ

FLOW

マカロニえんぴつ

マハラージャン

三浦大知

Mrs. GREEN APPLE

milet

モーニング娘。’23

yama

山本彩

Liella!

Little Glee Monster

リトルブラックドレス

緑黄色社会

LIL LEAGUE

LE SSERAFIM

wacci

WATWING

▼進行

えとちゃん(江藤愛TBSアナウンサー)

▼サブMC

EXIT

