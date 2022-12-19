『CDTV』年越しSP出演者79組一挙発表 ジャニーズ5組 ENHYPENと&TEAMが初コラボ INIが生配信MC初挑戦
2022年12月19日 23時00分 (12月20日 00時05分更新)
TBS系年越し恒例の音楽特番『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2022→2023』（12月31日 後11：45～1月1日 前5：00）の5時間15分生放送が決定し、出演者総勢79組が19日、一挙発表された。進行は“えとちゃん”こと江藤愛アナウンサー、サブMCはお笑いコンビ・EXITが務める。
今年で24回目を迎える同番組は、冒頭から「いくぜ！2022年年忘れ激アツメドレー」と題し、ヒット曲の連発でスタート。年越しカウントダウンで盛り上がったあとには、「来たぜ！2023新春激アツメドレー」で華々しく新年の幕を開ける。
ジャニーズからは中山優馬、A.B.C-Z、Travis Japan、HiHi Jets／ジャニーズJr.、美 少年／ジャニーズJr.の５組が出演。坂道グループは乃木坂46、櫻坂46、日向坂46が揃い踏み。人気オーディション出身グループ、NiziU、JO1、INIの出演も決まった。
K-POP勢は、KARA、SEVENTEEN、LE SSERAFIM（ル セラフィム）が出演。さらに、HYBE傘下レーベル所属のボーイズグループ・ENHYPEN（エンハイプン）と&TEAM（エンティーム）は、それぞれの単独ステージに加え、初のコラボステージを行うことが決定した。
2020年11月に韓国でデビューしたENHYPENは、オーディション番組『I-LAND』出身。一方、今月7日に日本でデビューしたばかりの&TEAMのメンバーのうち、EJ、K、NICHOLAS、TAKIの4人は『I-LAND』を経験している。
今回2組がコラボで披露するのは、「One In A Billion」～「Into the I-LAND」のスペシャルメドレー。「One In A Billion」は9月にリリースされたENHYPENのシングル曲、「Into the I-LAND」は『I-LAND』のテーマ曲として人気を集めた未発売曲。『I-LAND』参加メンバーやファンには思い出深い楽曲での超貴重コラボとなる。
アーティストの全歌唱曲およびタイムテーブルは、放送前日の12月30日に発表される。また、アーティストたちが出演前後にバックステージでトークを繰り広げる「バックステージ生配信」（31日 後11：30～）を、今年も動画配信サービス「Paravi」で無料配信することが決定した。MCはINIが初挑戦する。
■『CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2022→2023』
▼出演アーティスト
INI
蒼井翔太
Anly
家入レオ
EXIT
＝LOVE
石川花
idom
内田雄馬
梅田サイファー
ウルトラ寿司ふぁいやー
AKB48
A.B.C-Z
円神
&TEAM
ENHYPEN
OWV
OCTPATH
Omoinotake
神はサイコロを振らない
カメレオン・ライム・ウーピーパイ
KARA
川崎鷹也
桐谷健太
ClariS
Creepy Nuts
PSYCHIC FEVER
櫻坂46
ザ・クロマニヨンズ
THE SUPER FRUIT
THE RAMPAGE
JO1
ジェジュン
GENERATIONS
SUPER BEAVER
sumika
SEVENTEEN
Tani Yuuki
DA PUMP
DISH//
Travis Japan
中山優馬
Natumi.
NiziU
乃木坂46
≠ME
nobodyknows+
Novelbright
HiHi Jets／ジャニーズJr.
BuZZ
PUFFY
Perfume
BALLISTIK BOYZ
ハンブレッダーズ
THE BEAT GARDEN
美 少年／ジャニーズJr.
日向坂46
FUNKY MONKEY BΛBY'S
FANTASTICS
藤原さくら
ブルーベリーソーダ
BREAKERZ
FLOW
マカロニえんぴつ
マハラージャン
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
milet
モーニング娘。’23
yama
山本彩
Liella!
Little Glee Monster
リトルブラックドレス
緑黄色社会
LIL LEAGUE
LE SSERAFIM
wacci
WATWING
▼出演アーティスト
INI
蒼井翔太
Anly
家入レオ
EXIT
＝LOVE
石川花
idom
内田雄馬
梅田サイファー
ウルトラ寿司ふぁいやー
AKB48
A.B.C-Z
円神
&TEAM
ENHYPEN
OWV
OCTPATH
Omoinotake
神はサイコロを振らない
カメレオン・ライム・ウーピーパイ
KARA
川崎鷹也
桐谷健太
ClariS
Creepy Nuts
PSYCHIC FEVER
櫻坂46
ザ・クロマニヨンズ
THE SUPER FRUIT
THE RAMPAGE
JO1
ジェジュン
GENERATIONS
SUPER BEAVER
sumika
SEVENTEEN
Tani Yuuki
DA PUMP
DISH//
Travis Japan
中山優馬
Natumi.
NiziU
乃木坂46
≠ME
nobodyknows+
Novelbright
HiHi Jets／ジャニーズJr.
BuZZ
PUFFY
Perfume
BALLISTIK BOYZ
ハンブレッダーズ
THE BEAT GARDEN
美 少年／ジャニーズJr.
日向坂46
FUNKY MONKEY BΛBY'S
FANTASTICS
藤原さくら
ブルーベリーソーダ
BREAKERZ
FLOW
マカロニえんぴつ
マハラージャン
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
milet
モーニング娘。’23
yama
山本彩
Liella!
Little Glee Monster
リトルブラックドレス
緑黄色社会
LIL LEAGUE
LE SSERAFIM
wacci
WATWING
▼進行
えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）
▼サブMC
EXIT
えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）
▼サブMC
EXIT
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