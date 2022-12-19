『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』で工藤静香との母娘共演、ディズニー名曲演奏にも参加するCocomi（C）Akinori Ito

テレビ朝日系で23日に6時間超にわたって生放送される年末大型音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』（後5：00～／千葉・幕張メッセ、東京・テレビ朝日）で行われる同局の長寿音楽番組『題名のない音楽会』（毎週土曜 前10：00）とのコラボ内容詳細が19日、発表された。

『題名のない音楽会』とのコラボでは、ディズニーの名曲メドレーが実現。MC石丸幹二のサックス演奏、BiSHのアイナ・ジ・エンドの歌唱で、実写映画化が決定した『リトル・マーメイド』の挿入歌「パート・オブ・ユア・ワールド」をパフォーマンスする。

NHK朝の連続テレビ小説『ちむどんどん』に出演し注目を集めている俳優・前田公輝は、声優・内田真礼とともに、『アラジン』の名曲「ホール・ニュー・ワールド」をデュエットする。同曲を演奏で盛り上げるのが、木村拓哉と工藤静香夫妻の長女で、4月に米名門レーベルからメジャーデビューしたフルート奏者のCocomiと、国際音楽コンクールで優勝し世界が注目するピアニスト・亀井聖矢。2001年生まれの2人が名曲デュエットに華を添える。

Cocomiは工藤静香とともに、中島みゆきの代表曲「糸」を一夜限りの特別演出で母娘共演することも決まっている。

番組放送中には、データ放送によるプレゼント企画も実施。23日午後５時からの放送をリアルタイムで視聴すると、3分ごとにポイントが貯まり、レアアイテムのみが出現するチャンスタイムや、さらに高得点がゲットできるスーパーチャンスタイムも。クリスマスプレゼントとして、アーティストの直筆サイン入りフリップなどが当たる。

出演アーティスト全68組とパフォーマンス楽曲は以下のとおり。

■『Mステ ウルトラSUPER LIVE 2022』出演者＆披露曲

aiko「果てしない二人」

石丸幹二×アイナ・ジ・エンド「パート・オブ・ユア・ワールド」

ウタ「新時代（歌：Ado）」with ELEVENPLAY

AKB48「久しぶりのリップグロス」

A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」

Aimer「Deep down」「残響散歌」

小沢健二「ラブリー（Remaster Short Edit）」

Original Love & Ovall「接吻（M.D.L. Version）」

KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」

KARA「ミスター」「WHEN I MOVE（Japanese Version）」

関ジャニ∞「喝采」

Kis-My-Ft2「Two as One」

清塚信也 視聴者が選ぶ”弾いてほしい 冬うた”

KinKi Kids「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」

King & Prince「彩り」

King Gnu「Stardom」

工藤静香「慟哭」

工藤静香×Cocomi「糸」

ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」

後藤真希「ズルい女」

ゴールデンボンバー「女々しくて 2022流行語ver.」

Saucy Dog「シンデレラボーイ」

櫻坂46「五月雨よ」

THE RAMPAGE「ROUND UP feat. MIYAVI」

ジェジュン「Danger Zone」「One Heart/ J-JUN with中島美嘉」

GENERATIONS「チカラノカギリ」

ジャニーズWEST「星の雨」

Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」

SixTONES「Good Luck!」

Snow Man「オレンジkiss」「ブラザービート」

Superfly「愛をこめて花束を」「Presence」

SEKAI NO OWARI「Habit」

Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」

Tani Yuuki「W/X/Y」

DA PUMP「Dream on the street」「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」「U.S.A.」

DISH//「五明後日」

10-FEET「第ゼロ感」

Travis Japan「JUST DANCE!」

なにわ男子「ハッピーサプライズ」

NiziU「Blue Moon」

NEWS「LOSER」

乃木坂46「ここにはないもの」

back number「アイラブユー」「クリスマスソング」

PUFFY「愛のしるしwith Hoodie fam」

Perfume「Spinning World」

BiSH「ZUTTO」

日向坂46「月と星が踊るMidnight」

広瀬香美「ロマンスの神様」

FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」

Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」「恋をするんだ」

前田公輝×内田真礼×Cocomi「ホール・ニュー・ワールド」

マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」

三浦大知「燦燦」

Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

Mirage Collective「Mirage」

宮本浩次「DESIRE -情熱-」

milet「Final Call」

yama「色彩」

優里「クリスマスイブ」

YUKI「鳴り響く限り」

ゆず「ALWAYS with you」

Little Glee Monster「Join Us!」

緑黄色社会「始まりの歌」

※50音順

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