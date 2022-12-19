『MステSUPER LIVE×題名のない音楽会』ディズニー名曲コラボにCocomi、亀井聖矢が演奏参加
2022年12月19日 18時00分 (12月19日 20時05分更新)
テレビ朝日系で23日に6時間超にわたって生放送される年末大型音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』（後5：00～／千葉・幕張メッセ、東京・テレビ朝日）で行われる同局の長寿音楽番組『題名のない音楽会』（毎週土曜 前10：00）とのコラボ内容詳細が19日、発表された。
『題名のない音楽会』とのコラボでは、ディズニーの名曲メドレーが実現。MC石丸幹二のサックス演奏、BiSHのアイナ・ジ・エンドの歌唱で、実写映画化が決定した『リトル・マーメイド』の挿入歌「パート・オブ・ユア・ワールド」をパフォーマンスする。
NHK朝の連続テレビ小説『ちむどんどん』に出演し注目を集めている俳優・前田公輝は、声優・内田真礼とともに、『アラジン』の名曲「ホール・ニュー・ワールド」をデュエットする。同曲を演奏で盛り上げるのが、木村拓哉と工藤静香夫妻の長女で、4月に米名門レーベルからメジャーデビューしたフルート奏者のCocomiと、国際音楽コンクールで優勝し世界が注目するピアニスト・亀井聖矢。2001年生まれの2人が名曲デュエットに華を添える。
Cocomiは工藤静香とともに、中島みゆきの代表曲「糸」を一夜限りの特別演出で母娘共演することも決まっている。
番組放送中には、データ放送によるプレゼント企画も実施。23日午後５時からの放送をリアルタイムで視聴すると、3分ごとにポイントが貯まり、レアアイテムのみが出現するチャンスタイムや、さらに高得点がゲットできるスーパーチャンスタイムも。クリスマスプレゼントとして、アーティストの直筆サイン入りフリップなどが当たる。
出演アーティスト全68組とパフォーマンス楽曲は以下のとおり。
■『Mステ ウルトラSUPER LIVE 2022』出演者＆披露曲
aiko「果てしない二人」
石丸幹二×アイナ・ジ・エンド「パート・オブ・ユア・ワールド」
ウタ「新時代（歌：Ado）」with ELEVENPLAY
AKB48「久しぶりのリップグロス」
A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」
Aimer「Deep down」「残響散歌」
小沢健二「ラブリー（Remaster Short Edit）」
Original Love & Ovall「接吻（M.D.L. Version）」
KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」
KARA「ミスター」「WHEN I MOVE（Japanese Version）」
関ジャニ∞「喝采」
Kis-My-Ft2「Two as One」
清塚信也 視聴者が選ぶ”弾いてほしい 冬うた”
KinKi Kids「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」
King & Prince「彩り」
King Gnu「Stardom」
工藤静香「慟哭」
工藤静香×Cocomi「糸」
ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」
後藤真希「ズルい女」
ゴールデンボンバー「女々しくて 2022流行語ver.」
Saucy Dog「シンデレラボーイ」
櫻坂46「五月雨よ」
THE RAMPAGE「ROUND UP feat. MIYAVI」
ジェジュン「Danger Zone」「One Heart/ J-JUN with中島美嘉」
GENERATIONS「チカラノカギリ」
ジャニーズWEST「星の雨」
Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」
SixTONES「Good Luck!」
Snow Man「オレンジkiss」「ブラザービート」
Superfly「愛をこめて花束を」「Presence」
SEKAI NO OWARI「Habit」
Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」
Tani Yuuki「W/X/Y」
DA PUMP「Dream on the street」「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」「U.S.A.」
DISH//「五明後日」
10-FEET「第ゼロ感」
Travis Japan「JUST DANCE!」
なにわ男子「ハッピーサプライズ」
NiziU「Blue Moon」
NEWS「LOSER」
乃木坂46「ここにはないもの」
back number「アイラブユー」「クリスマスソング」
PUFFY「愛のしるしwith Hoodie fam」
Perfume「Spinning World」
BiSH「ZUTTO」
日向坂46「月と星が踊るMidnight」
広瀬香美「ロマンスの神様」
FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」
Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」「恋をするんだ」
前田公輝×内田真礼×Cocomi「ホール・ニュー・ワールド」
マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」
三浦大知「燦燦」
Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
Mirage Collective「Mirage」
宮本浩次「DESIRE -情熱-」
milet「Final Call」
yama「色彩」
優里「クリスマスイブ」
YUKI「鳴り響く限り」
ゆず「ALWAYS with you」
Little Glee Monster「Join Us!」
緑黄色社会「始まりの歌」
※50音順
aiko「果てしない二人」
石丸幹二×アイナ・ジ・エンド「パート・オブ・ユア・ワールド」
ウタ「新時代（歌：Ado）」with ELEVENPLAY
AKB48「久しぶりのリップグロス」
A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」
Aimer「Deep down」「残響散歌」
小沢健二「ラブリー（Remaster Short Edit）」
Original Love & Ovall「接吻（M.D.L. Version）」
KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」
KARA「ミスター」「WHEN I MOVE（Japanese Version）」
関ジャニ∞「喝采」
Kis-My-Ft2「Two as One」
清塚信也 視聴者が選ぶ”弾いてほしい 冬うた”
KinKi Kids「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」
King & Prince「彩り」
King Gnu「Stardom」
工藤静香「慟哭」
工藤静香×Cocomi「糸」
ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」
後藤真希「ズルい女」
ゴールデンボンバー「女々しくて 2022流行語ver.」
Saucy Dog「シンデレラボーイ」
櫻坂46「五月雨よ」
THE RAMPAGE「ROUND UP feat. MIYAVI」
ジェジュン「Danger Zone」「One Heart/ J-JUN with中島美嘉」
GENERATIONS「チカラノカギリ」
ジャニーズWEST「星の雨」
Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」
SixTONES「Good Luck!」
Snow Man「オレンジkiss」「ブラザービート」
Superfly「愛をこめて花束を」「Presence」
SEKAI NO OWARI「Habit」
Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」
Tani Yuuki「W/X/Y」
DA PUMP「Dream on the street」「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」「U.S.A.」
DISH//「五明後日」
10-FEET「第ゼロ感」
Travis Japan「JUST DANCE!」
なにわ男子「ハッピーサプライズ」
NiziU「Blue Moon」
NEWS「LOSER」
乃木坂46「ここにはないもの」
back number「アイラブユー」「クリスマスソング」
PUFFY「愛のしるしwith Hoodie fam」
Perfume「Spinning World」
BiSH「ZUTTO」
日向坂46「月と星が踊るMidnight」
広瀬香美「ロマンスの神様」
FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」
Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」「恋をするんだ」
前田公輝×内田真礼×Cocomi「ホール・ニュー・ワールド」
マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」
三浦大知「燦燦」
Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
Mirage Collective「Mirage」
宮本浩次「DESIRE -情熱-」
milet「Final Call」
yama「色彩」
優里「クリスマスイブ」
YUKI「鳴り響く限り」
ゆず「ALWAYS with you」
Little Glee Monster「Join Us!」
緑黄色社会「始まりの歌」
※50音順
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