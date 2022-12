『RIZIN MC BATTLE 2022 “I am The Champion” Supported by +WEED』(C)RIZIN FF

28日に東京・六本木ヒルズアリーナで開催される『RIZIN冬祭り2022』内で、MCバトルの“オールスター”が集結する『RIZIN MC BATTLE 2022 “I am The Champion” Supported by +WEED』が行われることが決定した。観覧無料。

出場するラッパーは晋平太、呂布カルマ、DOTAMA、MU-TON、CHEHON、ID、MOL53、fuma no KTRの8人。いずれも出場者も有名なMCバトル大会で優勝するなど実績は十分。まさに“オールスター”が集結する大会となる。

今大会の優勝者には優勝賞金30万円のほか、RIZINライブの出演権なども贈られる。

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)の直前となる28日から30日まで、六本木ヒルズアリーナで『RIZIN冬祭り2022』が開催される。アイドルやお笑い芸人が出演するイベントなどを入場無料で楽しむことができる。

■大会概要

大会名:RIZIN MC BATTLE 2022 “I am The Champion” Supported by +WEED

日時:2022年12月28日 開場午前10時/開始午後5時30分(予定)

会場:東京・六本木ヒルズアリーナ

参加料金:観覧無料/全席立ち見

MC BATTLE出場者:晋平太、呂布カルマ、DOTAMA、MU-TON、CHEHON、ID、MOL53、fuma no KTR

DJ:DJ YANATAKE

司会:ACE

LIVE SHOWCASE:CHEHON

