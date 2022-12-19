SEVENTEEN、最新プリクラ機とコラボ 2ショットなどフレーム全23種
2022年12月19日 13時08分 (12月19日 14時05分更新)
韓国の13人組グループ・SEVENTEENが、セガの最新プリクラ機「Bepiu.（ベピウ）」と21日から期間限定でコラボレーションすることが決定した。
本コラボでは、「HIPHOP TEAM」「VOCAL TEAM」「PERFORMANCE TEAM」のユニット別に3種の撮影モードが選択可能。メンバーとのツーショットなど数パターンの撮影ができる。フレームは全23種類。メンバーの写真はすべて撮り下ろしとなっている。
連動アプリ「プリクラON」から特別デザインの演出「プリもっと」の設定も可能。「プリもっと」は計4種で、スマホで設定しプリクラ機にかざすと、スペシャルな演出で撮影できる。
撮影中のBGMは「DREAM」「Rock with you -Japanese ver.-」「Darl+ing -Holiday ver.-」の3曲。「Darl+ing～」は「プリもっと」撮影中のみ流れる。
らくがきでは、メンバーの名前がデザインされたスタンプやコラボ限定デザインのフォトカラーの実装など、SEVENTEENの世界観を楽しめる。
対象機種は全国の「Bepiu.」。SEVENTEENのメンバーでラッピングされた特別仕様のデザインのプリクラ機も32台限定で設置される。本コラボは、12月21日～2023年1月31日の期間限定。
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