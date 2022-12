TBS系できょう19日に放送される『CDTVライブ!ライブ!クリスマス4時間SP』(後7:00~後10:57)のタイムテーブルが発表された。4時間生放送のオープニングは、King & Prince、なにわ男子のクリスマスソングで幕を開ける。

■『CDTVライブ!ライブ!クリスマス4時間SP』タイムテーブル

▼午後7時台

(1時間ごと、企画ごとの掲載順は50音順、以下同)

【オープニング】

King & Prince「君とメリークリスマス~Lovin’ you」

なにわ男子「#MerryChristmas」

Snow Man「JUICY」

SEKAI NO OWARI「Habit」

乃木坂46「ここにはないもの」

Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」

マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」

Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

【出張ライブ!ライブ!】

Tani Yuuki「もう一度」

優里「ドライフラワー」

Little Glee Monster「クリスマスの名曲スペシャルカバー」

▼午後8時台

SixTONES「Boom-Pow-Wow! ~CDTV Special ver.~」

Snow Man「オレンジkiss」

SEKAI NO OWARI「silent」

DA PUMP「Feelin’ Good ~It’s PARADISE~」「U.S.A.」

なにわ男子「The Answer」

Hey! Say! JUMP「Fate or Destiny」

星野源「喜劇」「異世界混合大舞踏会」

Mrs. GREEN APPLE「Soranji」

【出張ライブ!ライブ!】

AKB48「元カレです」

水曜日のカンパネラ「エジソン - From THE FIRST TAKE」

優里「クリスマスイブ」

▼午後9時台

ウタ from ウタワールド「新時代」「私は最強」「風のゆくえ」

Official髭男dism「ミックスナッツ」「Subtitle」

Kis-My-Ft2「想花」

King & Prince「ツキヨミ」

back number「ヒロイン」「怪盗」「アイラブユー」

福山雅治「家族になろうよ」「妖」

【名曲ライブ!ライブ!】

宮本浩次「飾りじゃないのよ 涙は」



▼午後10時台

INI「SPECTRA」

Uru「それを愛と呼ぶなら」「そばにいるよ」

&TEAM「Scent of you」

【出張ライブ!ライブ!】

JO1「SuperCali」

8LOOM「君の花になる」

