人気グループ・SixTONESが来年1月4日発売のグラビア雑誌『anan』(マガジンハウス)表紙に登場する。同日に3rdアルバム『声』をリリースする彼らが、2023年最初の号の表紙を飾る。今回の特集は、運を好転させるための心構えやアクションを紹介する「開運レッスン 2023」ということで勢いよく空を駆け抜ける“昇竜”をイメージした縦型ポージングを披露している。

持ち前の一体感とグルーヴ感を存分に活かし、見事な昇竜ラインを形成。華麗に上昇する6人の姿からは、2023年SixTONES のますますの発展を力強く感じるような仕上がりに。グループ結成当初からチャンスを掴み取ってきた6人は、2023年に向けてもグループとしての気合と野心は十分。迫力あふれる精悍なグラビアと、より一層の進化を感じさせるインタビューとなっている。

今回の撮影テーマは“6人の舞”。スターオーラを増幅させるブラックトーンのロングコートをまとてアイアン調の壁に囲まれたステージで思い思いにポージング。シャッター音をBGMに、ダイナミックかつ軽やかに六者六様の舞を表現する。ダイナミックなパフォーマンスの細部に垣間見える、一挙手一投足から色気はにじみでる。

バディショットでも、ペアごとの関係性を活かしたポージングを2人で構築。ジェシー×京本大我ペアは超密着のバックハグ、松村北斗×田中樹ペアは仲の良さをうかがえるじゃれあい姿、高地優吾(※高=はしごだか)×森本慎太郎は信頼感のあふれる肩組みと各ペアだから見せられるエモーショナルな表情をのぞかせる。

インタビューでは、ニューアルバムの聴きどころはもちろん、自身の運の掴み方、そして 2023年への意気込みについても聞く。ソロインタビューからは、各々が抱くSixTONESへの愛と情熱を存分に感じられる内容に。座談会ではSixTONESらしいわちゃわちゃ感満載の掛け合いもたっぷり。明るい新年の幕開けにふさわしい、力強くポジティブな6人の言葉が掲載されている。

特集では2023年はどんな年かを解き明かしつつ、少しでもよい一年にするために必要な心構えやアクションを、その道のプロが伝授。縁起のいい年始の料理紹介や、玄関の運気をアップさせる風水術、開運美容、完全暦生活、七福神めぐり案内、縁起物アイテム紹介など展開。

そして『anan AWARD 2022』で大賞を受賞した山田涼介(Hey! Say! JUMP)の受賞記念CLOSE UPや短期集中連載『King & Prince カレンダーへの道』のvol.2、高橋海人(King & Prince)、『JOHNNYS' World Next Stage』上演記念CLOSE UP vol.03美 少年(ジャニーズ Jr.)のグラビアも。さらに、開始目前の大河ドラマ『どうする家康』スペシャルとして、主演の松本潤による貴重なインタビューも掲載される。

