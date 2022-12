INI、1stアルバム『Awakening』収録曲「BAD BOYZ」Performance Video公開 (C)LAPONE ENTERTAINMENT

11人組ボーイズグループ・INIが18日、1stアルバム『Awakening』(14日発売)の収録曲「BAD BOYZ」のPerformance Video(PV)を公式YouTubeチャンネルで公開した。

歌詞の「Bad boys what you gonna do if we come for you」は、とある映画をオマージュし、INIの方法で自分たちらしく進んでいくという力強い覇気を表現した。PVは、体育館で撮影され、歌詞だけでなく振り付けや動作も映画のオマージュ。赤いネオンカラーが印象的でストリート的な独特な雰囲気に仕上がっている。

アルバムタイトル曲「SPECTRA」のミュージックビデオは、2600万回再生を超え、7日公開「Dramatic」のPVは収録曲にもかかわらずYouTube急上昇ランキング常連となり、1100万回再生超え。開催中のアリーナツアーは、追加公演が日本武道館で決定している。

