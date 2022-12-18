【M-1】さや香・ロングコートダディ・ウエストランドが最終決戦へ【ファーストラウンド点数一覧】
2022年12月18日 21時28分 (12月18日 22時06分更新)
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2022』決勝が18日夜、ABCテレビ・テレビ朝日系で生中継。ファーストラウンドで全10組がネタを披露した結果、上位3組による最終決戦には、さや香、ロングコートダディ、ウエストランドが進んだ。
2年連続ファイナリストのロングコートダディは、4番手で登場すると、マラソンを題材にしたネタで流れを引き寄せ、660点を獲得。続いて、同じ大阪勢のさや香が一転してしゃべくり漫才をさく裂させ、667点を叩き出した。
そして、トリの10組目で登場したウエストランドが毒舌混じりの笑いを見せつけ、659点で3位に入った。
敗者復活から悲願の優勝を目指したオズワルド、13年ぶりに女性コンビで決勝に進んだヨネダ2000、2年連続ファイナルの真空ジェシカらは及ばなかった。
決勝の司会は、昨年同様に今田耕司（16回目）と上戸彩（11回目）。審査員は、ダウンタウン・松本人志（16回目）、中川家・礼二（8回目）、サンドウィッチマン・富澤たけし（6回目）、立川志らく（5回目）、ナイツ・塙宣之（5回目）、博多華丸・大吉の博多大吉（3回目）、山田邦子（初）の7人（※回数順、同数の場合は50音順）。
■『M-1グランプリ2022』決勝ファーストラウンド結果
1位：さや香 667点
山田邦子 92／博多大吉 96／塙宣之 95／富澤たけし 97／立川志らく 95／礼二 97／松本人志 95
1位：さや香 667点
山田邦子 92／博多大吉 96／塙宣之 95／富澤たけし 97／立川志らく 95／礼二 97／松本人志 95
2位：ロングコートダディ 660点
山田邦子 94／博多大吉 92／塙宣之 94／富澤たけし 96／立川志らく 96／礼二 95／松本人志 93
山田邦子 94／博多大吉 92／塙宣之 94／富澤たけし 96／立川志らく 96／礼二 95／松本人志 93
3位：ウエストランド 659点
山田邦子 91／博多大吉 93／塙宣之 93／富澤たけし 94／立川志らく 98／礼二 96／松本人志 94
山田邦子 91／博多大吉 93／塙宣之 93／富澤たけし 94／立川志らく 98／礼二 96／松本人志 94
4位：男性ブランコ 650点
山田邦子 86／博多大吉 91／塙宣之 92／富澤たけし 95／立川志らく 94／礼二 96／松本人志 96
山田邦子 86／博多大吉 91／塙宣之 92／富澤たけし 95／立川志らく 94／礼二 96／松本人志 96
5位：真空ジェシカ 647点
山田邦子 95／博多大吉 92／塙宣之 92／富澤たけし 92／立川志らく 94／礼二 94／松本人志 88
山田邦子 95／博多大吉 92／塙宣之 92／富澤たけし 92／立川志らく 94／礼二 94／松本人志 88
5位：ヨネダ2000 647点
山田邦子 91／博多大吉 91／塙宣之 96／富澤たけし 91／立川志らく 97／礼二 90／松本人志 91
山田邦子 91／博多大吉 91／塙宣之 96／富澤たけし 91／立川志らく 97／礼二 90／松本人志 91
7位：オズワルド（敗者復活枠）639点
山田邦子 87／博多大吉 93／塙宣之 90／富澤たけし 90／立川志らく 95／礼二 92／松本人志 92
山田邦子 87／博多大吉 93／塙宣之 90／富澤たけし 90／立川志らく 95／礼二 92／松本人志 92
8位：カベポスター 634点
山田邦子 84／博多大吉 94／塙宣之 92／富澤たけし 93／立川志らく 89／中川家・礼二 92／松本人志 90
山田邦子 84／博多大吉 94／塙宣之 92／富澤たけし 93／立川志らく 89／中川家・礼二 92／松本人志 90
9位：キュウ 620点
山田邦子 87／博多大吉 90／塙宣之 88／富澤たけし 90／立川志らく 89／礼二 90／松本人志 86
山田邦子 87／博多大吉 90／塙宣之 88／富澤たけし 90／立川志らく 89／礼二 90／松本人志 86
10位：ダイヤモンド 616点
山田邦子 86／博多大吉 90／塙宣之 88／富澤たけし 88／立川志らく 88／礼二 89／松本人志 87
山田邦子 86／博多大吉 90／塙宣之 88／富澤たけし 88／立川志らく 88／礼二 89／松本人志 87
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