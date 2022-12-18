「こーんにちはー！」。史上最年長の王者・錦鯉が誕生してから早1年。漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2022』決勝が、きょう18日に行われる。頂点を目指し、ファイナリストたちが熱い火花を散らすが、それと同様に注目を集めるのが審査員の顔ぶれだ。今年の『M-1』ポスターに躍る「漫才を塗り替えろ。」との文言に呼応するかのように、オール巨人と上沼恵美子が従来の宣言通りに今年は参加を見送り、5年ぶりに博多大吉が再登板、そして山田邦子が審査員を初担当する。

誕生から20年という節目を迎えた昨年、史上初となる4年連続で同じ審査員が顔をそろえたが、非常にハイレベルな戦いが繰り広げられた。ファーストラウンドでの採点をファイナルでも一致させたのは、上沼（インディアンス）、礼二（錦鯉）、巨人（オズワルド）の3人。オズワルドを最高得点にしていた志らく・松本・塙・富澤は、ファイナルでは錦鯉に票を入れ、ファーストとの結果が異なる“ねじれ現象”にいたった。松本が「決勝こんなに悩んだことなかった」、上沼は「一番難しかったです」、巨人も「悩みました。誰が優勝してもよかった」とのコメントを残すにいたった。

錦鯉と激戦を展開したオズワルドが、まさかの準決勝敗退で、敗者復活からのファイナルを目指す今回、ロングコートダディと真空ジェシカは2年連続2回目、さや香は2017年以来2回目、ウエストランドは20年以来2回目、ダイヤモンド・ヨネダ2000・男性ブランコ・カベポスター・キュウは初となる。また、ヨネダ2000は2009年に出場したハリセンボン以来、13年ぶりの女性コンビとなるなど、多彩なメンバーが顔をそろえた。

審査員の方に目を向けると、松本（16回目）を筆頭に、礼二（8回目）、富澤（6回目）、志らく（5回目）、塙（5回目）と審査の実績は十二分の面々に加えて、3回目となる大吉、初の山田という、これまでの安定感に新たなスパイスが加わった形となる。未知数なのは山田だが、発表直後、自身のYouTubeチャンネルを更新し「やっぱりね、前評判とか関係ないんですよ。一番ウケたかウケないかなんですよ。私の審査の基準は、その日一番面白かった組を選びたい」と語っているが、どういった採点をしていくのか注目が集まる。

決勝は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で18日の午後6時34分から午後10時10分まで放送。MCは昨年同様に今田耕司と上戸彩が務める。ファイナリストは、ダイヤモンド、男性ブランコ、カベポスター、ロングコートダディ、さや香、真空ジェシカ、キュウ、ウエストランド、ヨネダ2000の9組となっている。

■『M-1グランプリ』歴代審査員一覧【優勝コンビ】

2001年：島田紳助、松本人志、鴻上尚史、ラサール石井、春風亭小朝、青島幸男、西川きよし【中川家】

2002年：島田紳助、松本人志、大竹まこと、ラサール石井、島田洋七、中田カウス、立川談志【ますだおかだ】

2003年：島田紳助、松本人志、南原清隆、島田洋七、ラサール石井、大竹まこと、中田カウス【フットボールアワー】

2004年：西川きよし、南原清隆、大竹まこと、島田洋七、春風亭小朝、ラサール石井、中田カウス【アンタッチャブル】

2005年：島田紳助、松本人志、渡辺正行、大竹まこと、島田洋七、ラサール石井、中田カウス【ブラックマヨネーズ】

2006年：島田紳助、松本人志、南原清隆、渡辺正行、島田洋七、大竹まこと、中田カウス【チュートリアル】

2007年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、ラサール石井、オール巨人、大竹まこと、中田カウス【サンドウィッチマン】

2008年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、渡辺正行、オール巨人、大竹まこと、中田カウス【NON STYLE】

2009年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、東国原英夫、オール巨人、渡辺正行、中田カウス【パンクブーブー】

2010年：島田紳助、松本人志、南原清隆、大竹一樹、渡辺正行、宮迫博之、中田カウス【笑い飯】

2015年：中川家・礼二、増田英彦、岩尾望、吉田敬、徳井義実、富澤たけし、石田明、佐藤哲夫、笑い飯・哲夫【トレンディエンジェル】

2016年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、博多大吉【銀シャリ】

2017年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、博多大吉、春風亭小朝、渡辺正行【とろサーモン】

2018年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【霜降り明星】

2019年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【ミルクボーイ】

2020年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【マヂカルラブリー】

2021年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【錦鯉】

2022年：松本人志、博多大吉、山田邦子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【？】

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