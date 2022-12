『RIZIN.40』でジョン・ドッドソンと対戦する所英男 (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)で、57キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールのワンマッチで、ジョン・ドッドソン(アメリカ)と対戦する所英男。約1年半ぶりのMMAでフライ級での参戦となった今年7月の『RIZIN.37』では、20歳以上年の差がある神龍誠(22)と激闘を繰り広げながらも判定負けを喫したが、その姿に「RIZINには所英男が必要だ!」と多くの声が上がっていた。引退を見据えつつも「まだやりたい気持ちがある」と闘争心はまだ消えない“逆境ファイター”に、大みそかの対戦カード発表直後にインタビューを実施した。

■大みそか参戦には耳を疑い「冗談ですよね?」 自らも目指していたUFC選手との試合に感謝

――今年7月の『RIZIN』で約1年半ぶりに参戦をはたしましが、大みそかにも参戦が決まりました。オファーが来たときはどんな思いだったのでしょうか。

【所】「冗談ですよね?」って聞いたんですけど、「本当です」って言われて(笑)。ここにきて、なんで僕にオファーが?っていうのは思いました。

――今回の対戦相手のジョン・ドッドソン選手は、UFCで17試合も戦い、多くの選手に勝利している強豪選手ですが、対戦を決めた理由は?

【所】やっぱりやりがいがあるっていうのと、自分も本当一瞬ですけど、UFC目指していて。届かなかったUFCの選手にここにきて試合させてもらえるっていうのは、本当ありがたいなっていう気持ちでいっぱいです。

――試合に向けて体の状態はいかがですか。

【所】急に来た話だったんですけど、体重もバッと落とし始めて、対策の練習だとかいろいろやることが一気に増えたので、今(11月下旬)は体がパッキパキでしんどい状態ですけど、ここを踏ん張ればいつもの状態に持っていけると思います。でも、若い時みたいに追い込みの練習も大事なんですけど、やっぱり1回1回の練習を集中してやるっていうのが、大事かなと思ってるんで。

――対戦への意気込みをお願いします。

【所】プレイスタイルはもう20年やって変えられないので、引き続きやってきたことを信じて出すだけです。

■「そんな人間じゃなかった」神龍誠戦の涙のわけとは

――前戦(7月の神龍誠戦)は、勢いのある若手を相手に所選手もアグレッシブに攻めて、今年のベストバウトの呼び声高い一戦でした。反響も大きかったのでは?

【所】自分自身や、セコンドの勝村さんと金原さんの意見は「やっぱり動けなかった」、「もう1個欲しかった」というものだったんですけど、周りの反響がすごく良くて、本当に驚きましたし、うれしかったですね。

――試合同様、試合後の会見での“涙”も話題になりましたが、どんな思いがありましたか。

【所】自然に出てきましたね。何もできなかったなと思っていたら、たくさんのうれしい言葉をかけてもらえたんで、自分でもびっくりしましたね。そんな人間じゃなかったので恥ずかしいですけど(笑)。

――昔からのファンの方たちに加えて、新たに知ってくれた人も多かったと伺いました。

【所】SNSのコメントで「初めて見ました」って言ってくれる方も多かった。もちろん「昔から応援してます」と言ってくださる方もいて半々くらい。うれしかったですし、やっぱ『RIZIN』の影響はとんでもないなと思いました。

――神龍選手は、先日のアメリカの大会『Cage Fury FC』で見事な一本勝ちを収めました。ご覧になりましたか。

【所】生で見てましたけど、めちゃくちゃうれしかったですね。一本勝ちしないといけないっていうプレッシャーや、UFCにかける思いを聞くと、最後の忍者チョークでの一本は感動でした。

――神龍選手とは対戦後の交流も?

【所】連絡は取り合ってますし、「またご飯行きましょう」とは言っているんですけど、自分も試合が決まったんで、年明け新年会ですかね(笑)。また神龍選手のジムにもお邪魔したいです。

――今回も前戦と同じフライ級ですが、自分の中で手応えが掴めてきましたか。

【所】自分自身はフライ級であろうが、バンタム級であろうが、同じことをやるだけなんですけど、やっぱり2階級あるということで道が広がりましたよね。フライ級で挑戦しなかったら、今回の話もなかったわけですし、挑戦して良かったと思ってます。

■息子の「行ってらっしゃい」の言葉だけでうれしい クリスマスは「普通に過ごすだけ」

――少し話も変わりますが、お子さんが6歳になられて、お父さんのファイターという仕事はどう考えているんでしょうか。

【所】試合会場にも来てますし、なんとなく何をしているのかは分かっているのかなっていう気はしますけど…。どう思っているんでしょうね(笑)。祝日とかはジムにたまに来るんですけど、「行ってらっしゃい」と言ってくれるだけでうれしいですね。

――大会まで練習漬けの日々になりそうですが、お子さんと一緒にいる時間が減って、少し寂しい?

【所】いや、同じスペースで寝泊まりしますし、食事を取るタイミングが早くなるんで、一緒にご飯食べたりすると思うので、逆に一緒にいる時間が多くなるかもしれないです。

――クリスマスの予定は?

【所】何も考えてなかったですけどね(笑)。試合が決まった以上、普通に過ごすだけです。

――残り試合数について語るなど、引退も見据えているかと思いますが、それまでにやりたいことや戦いたい選手はいらっしゃいますか。

【所】大みそかに何回も出させてもらったりとか、東京ドームや大阪ドームとかでも試合をさせていただいたんで、もう満足はしきっているんですけど、ただ、まだやりたい気持ちは残っている。毎回出し切って終わりたいです。

――最後に、ファンの方にメッセージをお願いします。

【所】こうやって『RIZIN』に出場させていただけることに感謝しています。ジョン・ドッドソン選手と試合をさせていただけるのは、本当に光栄なことで、もったいない話ではあるんですが、持てる力を出し切って正月を迎えたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

<大会はABEMA PPVで全試合を完全生中継>

