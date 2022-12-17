『テニプリフェスタ』7年ぶりに来年6月開催 2日間で3公演！出演者発表
2022年12月17日 15時00分 (12月17日 16時05分更新)
アニメ『テニスの王子様』シリーズの声優陣が集結するイベント「テニプリフェスタ」が、2016年に開催されて以来、7年ぶりに『テニプリフェスタ2023 U-17 WORLD CUP』と題して、2023年6月3日・4日に横浜アリーナで開催されることが決定した。2日間で3公演（4日は昼と夜公演）行われ、出演キャストが発表された。
■全公演の出演者
越前リョーマ役：皆川純子
大石秀一郎＆キコ・バレンティン役：近藤孝行
不二周助役：甲斐田ゆき
亜久津仁役：佐々木望
幸村精市役：永井幸子
真田弦一郎役：楠大典
柳蓮二役：竹本英史
仁王雅治役：増田裕生
丸井ブン太役：高橋直純
切原赤也役：森久保祥太郎
木手永四郎役：新垣樽助
遠山金太郎役：杉本ゆう
種ヶ島修二役：上山竜治
鬼十次郎役：遠藤大智
君島育斗役：細貝圭
ユルゲン・バリーサヴィチ・ ボルク役：利根健太朗
手塚国光役：置鮎龍太郎
ラルフ・ラインハート役＆菊丸英二役：高橋広樹
アラン・ ホプキンス役＆河村隆役：川本成
ロッキー・ メレディス役＆桃城武役：小野坂昌也
大石秀一郎＆キコ・バレンティン役：近藤孝行
不二周助役：甲斐田ゆき
亜久津仁役：佐々木望
幸村精市役：永井幸子
真田弦一郎役：楠大典
柳蓮二役：竹本英史
仁王雅治役：増田裕生
丸井ブン太役：高橋直純
切原赤也役：森久保祥太郎
木手永四郎役：新垣樽助
遠山金太郎役：杉本ゆう
種ヶ島修二役：上山竜治
鬼十次郎役：遠藤大智
君島育斗役：細貝圭
ユルゲン・バリーサヴィチ・ ボルク役：利根健太朗
手塚国光役：置鮎龍太郎
ラルフ・ラインハート役＆菊丸英二役：高橋広樹
アラン・ ホプキンス役＆河村隆役：川本成
ロッキー・ メレディス役＆桃城武役：小野坂昌也
■6月3日公演のみ
遠野篤京役：笑福亭茶光（片山裕介）
越知月光役：川上貴史
毛利寿三郎役：野島健児
アレキサンダー・ アマデウス役：興津和幸
エドガー・ドラクロア役：前田一世
ジョナタン・サン・ジョルジュ役：小林ゆう
越知月光役：川上貴史
毛利寿三郎役：野島健児
アレキサンダー・ アマデウス役：興津和幸
エドガー・ドラクロア役：前田一世
ジョナタン・サン・ジョルジュ役：小林ゆう
■6月4日公演のみ
越前リョーガ役：宮野真守(※夜公演のみ)
ジャン・ フィッツジェラルド役：北田理道
クリス・ ホップマン役：武内駿輔
ジャン・ フィッツジェラルド役：北田理道
クリス・ ホップマン役：武内駿輔
チケット：指定席 SS ¥ 14,300(税込)
指定席：¥11,000(税込)
指定席：¥11,000(税込)
＜ チケット先行抽選受付＞
■パッケージ封入先行(抽選)
受付期間：2022年12月23日18:00 〜 1月29日23:59
当落/入金期間：2023年2月2日15:00 〜2月6日23:00
■パッケージ封入先行(抽選)
受付期間：2022年12月23日18:00 〜 1月29日23:59
当落/入金期間：2023年2月2日15:00 〜2月6日23:00
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