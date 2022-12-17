『テニプリフェスタ 2023 U-17 WORLD CUP』開催決定

アニメ『テニスの王子様』シリーズの声優陣が集結するイベント「テニプリフェスタ」が、2016年に開催されて以来、7年ぶりに『テニプリフェスタ2023 U-17 WORLD CUP』と題して、2023年6月3日・4日に横浜アリーナで開催されることが決定した。2日間で3公演（4日は昼と夜公演）行われ、出演キャストが発表された。

■全公演の出演者

越前リョーマ役：皆川純子

大石秀一郎＆キコ・バレンティン役：近藤孝行

不二周助役：甲斐田ゆき

亜久津仁役：佐々木望

幸村精市役：永井幸子

真田弦一郎役：楠大典

柳蓮二役：竹本英史

仁王雅治役：増田裕生

丸井ブン太役：高橋直純

切原赤也役：森久保祥太郎

木手永四郎役：新垣樽助

遠山金太郎役：杉本ゆう

種ヶ島修二役：上山竜治

鬼十次郎役：遠藤大智

君島育斗役：細貝圭

ユルゲン・バリーサヴィチ・ ボルク役：利根健太朗

手塚国光役：置鮎龍太郎

ラルフ・ラインハート役＆菊丸英二役：高橋広樹

アラン・ ホプキンス役＆河村隆役：川本成

ロッキー・ メレディス役＆桃城武役：小野坂昌也

■6月3日公演のみ

遠野篤京役：笑福亭茶光（片山裕介）

越知月光役：川上貴史

毛利寿三郎役：野島健児

アレキサンダー・ アマデウス役：興津和幸

エドガー・ドラクロア役：前田一世

ジョナタン・サン・ジョルジュ役：小林ゆう

■6月4日公演のみ

越前リョーガ役：宮野真守(※夜公演のみ)

ジャン・ フィッツジェラルド役：北田理道

クリス・ ホップマン役：武内駿輔

チケット：指定席 SS ¥ 14,300(税込)

指定席：¥11,000(税込)

＜ チケット先行抽選受付＞

■パッケージ封入先行(抽選)

受付期間：2022年12月23日18:00 〜 1月29日23:59

当落/入金期間：2023年2月2日15:00 〜2月6日23:00

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