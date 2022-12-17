本文へ移動

『テニプリフェスタ』7年ぶりに来年6月開催　2日間で3公演！出演者発表

2022年12月17日 15時00分 (12月17日 16時05分更新)
『テニプリフェスタ 2023 U-17 WORLD CUP』開催決定

『テニプリフェスタ 2023 U-17 WORLD CUP』開催決定

　アニメ『テニスの王子様』シリーズの声優陣が集結するイベント「テニプリフェスタ」が、2016年に開催されて以来、7年ぶりに『テニプリフェスタ2023 U-17 WORLD CUP』と題して、2023年6月3日・4日に横浜アリーナで開催されることが決定した。2日間で3公演（4日は昼と夜公演）行われ、出演キャストが発表された。
【画像】キャスト多すぎ！（笑）開催される『テニプリフェスタ 2023』
■全公演の出演者
越前リョーマ役：皆川純子
大石秀一郎＆キコ・バレンティン役：近藤孝行
不二周助役：甲斐田ゆき
亜久津仁役：佐々木望
幸村精市役：永井幸子
真田弦一郎役：楠大典
柳蓮二役：竹本英史
仁王雅治役：増田裕生
丸井ブン太役：高橋直純
切原赤也役：森久保祥太郎
木手永四郎役：新垣樽助
遠山金太郎役：杉本ゆう
種ヶ島修二役：上山竜治
鬼十次郎役：遠藤大智
君島育斗役：細貝圭
ユルゲン・バリーサヴィチ・ ボルク役：利根健太朗
手塚国光役：置鮎龍太郎
ラルフ・ラインハート役＆菊丸英二役：高橋広樹
アラン・ ホプキンス役＆河村隆役：川本成
ロッキー・ メレディス役＆桃城武役：小野坂昌也
■6月3日公演のみ
遠野篤京役：笑福亭茶光（片山裕介）
越知月光役：川上貴史
毛利寿三郎役：野島健児
アレキサンダー・ アマデウス役：興津和幸
エドガー・ドラクロア役：前田一世
ジョナタン・サン・ジョルジュ役：小林ゆう
■6月4日公演のみ
越前リョーガ役：宮野真守(※夜公演のみ)
ジャン・ フィッツジェラルド役：北田理道
クリス・ ホップマン役：武内駿輔
チケット：指定席 SS ¥ 14,300(税込)
指定席：¥11,000(税込)
＜ チケット先行抽選受付＞
■パッケージ封入先行(抽選)
受付期間：2022年12月23日18:00 〜 1月29日23:59
当落/入金期間：2023年2月2日15:00 〜2月6日23:00
【画像】これぞ異次元テニス！ブラックホールを操る徳川　謎のテニプリ場面カット
【画像】ルール違反では？コートに馬…無茶苦茶な『テニプリ』場面カット
【動画】高校生に見えない！『テニプリ』ドイツ代表メンバー紹介PV
【画像】リョーマがニヤリ！カッコ良すぎる…世界各国のテニプリ新キャラたち
【動画】高校生に見えない！オーストラリア代表　『テニプリ』10年ぶり新作PV

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

アニメの新着

記事一覧