大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSではRIZINの榊原信行CEOに独占インタビューを実施。残り2週間と迫ってきた大会に向けて、貴重な情報が存分に語られた。

本大会はアメリカの団体「Bellator」とRIZINによる5対5の全面対抗戦をはじめ、女子スーパーアトム級グランプリ決勝の伊澤星花VSパク・シウ、来年のバンタム級タイトル戦線に向けて重要な一戦となる井上直樹VS瀧澤謙太、レジェンド所英男VS元UFC戦士のジョン・ドッドソンなど、17日時点で合計12試合が決定している。

最後のカード発表から約1ヶ月、追加情報がない状況が続いているが、榊原CEOはインタビューで「サッカーW杯が終わってから、怒涛のプロモーションを仕掛けます。世の中のスポーツファンの方たちのマインドが切り替わるタイミングで、大みそかの追加カードと年末に向けたサプライズをお届けします!」と宣言した。

インタビューで榊原CEOは、今回の対抗戦実現までの経緯や自身が注目する試合、ベラトール軍としてRIZINに襲来する立場となった堀口恭司への思い、地上波放送ではなくPPVメインとなった今大会の戦略、さらに話題となっているBreakingDownや朝倉未来、そして今年急成長した平本蓮などについても、じっくりと語った。

インタビュー本編は、ORICON NEWSにて近日公開。6月の『THE MATCH 2022』、9月の『超RIZIN』、そして大みそかの『RIZIN.40』というビッグイベントを連発した2022年を経て、来年へのビジョンも明かしている。

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

