テレビアニメ『アンデッドアンラック』（2023年放送）のティザーPV、キャスト情報が公開された。シェン役を花江夏樹、ボイド役を乃村健次が担当する。

『週刊少年ジャンプ』で連載中の人気漫画『アンデッドアンラック』（原作：戸塚慶文）は『次にくるマンガ大賞2020』コミックス部門で第1位を受賞した人気作品で、“否定者”と呼ばれる異能力者たちのバトル、数々の伏線が考察を呼び、壮大な物語と怒涛の展開が人気を呼んでいる。

■キャスト

アンディ：中村悠一

出雲風子：佳原萌枝

シェン：花江夏樹

ボイド：乃村健次

■スタッフ

原作：戸塚慶文（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）

監督：八瀬祐樹

キャラクターデザイン：守岡英行

アニメーション制作：david production

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