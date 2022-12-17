『アンデッドアンラック』追加キャストに花江夏樹＆乃村健次 ティザーPV公開
2022年12月17日 12時03分 (12月17日 13時05分更新)
テレビアニメ『アンデッドアンラック』（2023年放送）のティザーPV、キャスト情報が公開された。シェン役を花江夏樹、ボイド役を乃村健次が担当する。
『週刊少年ジャンプ』で連載中の人気漫画『アンデッドアンラック』（原作：戸塚慶文）は『次にくるマンガ大賞2020』コミックス部門で第1位を受賞した人気作品で、“否定者”と呼ばれる異能力者たちのバトル、数々の伏線が考察を呼び、壮大な物語と怒涛の展開が人気を呼んでいる。
■キャスト
アンディ：中村悠一
出雲風子：佳原萌枝
シェン：花江夏樹
ボイド：乃村健次
アンディ：中村悠一
出雲風子：佳原萌枝
シェン：花江夏樹
ボイド：乃村健次
■スタッフ
原作：戸塚慶文（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）
監督：八瀬祐樹
キャラクターデザイン：守岡英行
アニメーション制作：david production
原作：戸塚慶文（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）
監督：八瀬祐樹
キャラクターデザイン：守岡英行
アニメーション制作：david production
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