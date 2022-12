◇12月20、21日、2夜連続でドラゴンズ特番

東海ラジオ(名古屋市)は、20日午後7時から中日など日米プロ野球で活躍し、今季限りで引退した福留孝介さんの引退記念特番「THANK YOU FOR ALL! KOSUKE FUKUDOME」、21日午後7時からは監督就任1年目を終えた中日の立浪和義監督とPL学園高の先輩で野球評論家の清原和博さんのスペシャル対談「立浪×清原baseballsession」の2夜連続で2時間のドラゴンズ特番を放送する。

第1夜は、24年間の現役生活を終えた福留さんが、中日OBで東海ラジオの野球解説者・山崎武司さんとともに人生の分岐点となった時の思いなどを語っていく。スペシャルゲストとして後輩でもある柳裕也投手と根尾昂投手の生出演も予定されている。

第2夜は、今季東海ラジオの中継でもゲスト解説を務めた清原さんに立浪監督はどのように映ったのか、また、立浪監督がドラゴンズを率いた手ごたえや課題、さらにPL時代の話やお互いの野球観など、ドラゴンズの枠を超えた2人の本音トークが期待される。

両日とも進行役は同局の森貴俊アナウンサー。ラジオアプリ「ラジコ」プレミアム会員なら全国で聴取可能。また、放送中のスタジオの様子は後日同局のYouTube公式サイトで配信される予定。