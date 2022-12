4人組ロックバンド・THE KEBABSが16日、東京・豊洲PITにて全国ツアー『THE KEBABS 必死』の最終公演を開催。デビュー作から最新楽曲「ともだちのうた」、さらには未発表曲も含む全24曲を熱唱した。

■『THE KEBABS 必死』セットリスト

01. ピアノのある部屋で

02. うれしいきもち

03. かわかわ

04. やさしくされたい

05. Bチームでも

06. ジャンケンはグー

07. 恐竜あらわる

08. 枕を変えたら眠れない

09. ともだちのうた

10. パリはもえているか(新曲)

11. すごいやばい

12. チェンソーだ!

13. THE KEBABSを抱きしめて

14. ラビュラ

15. 急に来る

16. ゴールデンキウイ

17. てんとう虫の夏

18. 台風ブンブン

19. 猿でもできる

20. THE KEBABSのテーマ

En1. 夢がいっぱい

En2. THE KEBABSは忙しい

En3. ロバート・デ・ニーロ

En4. THE KEBABSは忙しい

