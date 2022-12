『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』出演アーティスト全68組発表(C)テレビ朝日

テレビ朝日系で23日に6時間超にわたって生放送される年末大型音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』(後5:00~/千葉・幕張メッセ、テレビ朝日)出演アーティストの最終発表が行われ、全68組が出そろった。あわせて、全パフォーマンス楽曲も解禁となった。

工藤静香が長女でフルート奏者のCocomiとスペシャルコラボを披露することが決定。これまで工藤の名曲を数々手がけてきた中島みゆきの代表曲「糸」を一夜限りの特別演出でカバーする。

Aimerはアニメ『チェンソーマン』エンディングテーマ「Deep down」を初披露するほか、アニメ『鬼滅の刃 遊郭編』のオープニングテーマ「残響散歌」を歌唱。10-FEETは映画『THE FIRST SLAM DUNK』のエンディング主題歌「第ゼロ感」を生パフォーマンスする。

STUTSプロデュースの実力派アーティストによる音楽集団・Mirage Collectiveの出演も決定。Mステ初登場となるSuchmosのYONCEがボーカルを務め、ハマ・オカモト(OKAMOTO’S)がベース、長岡亮介(ペトロールズ)がギターで参加していることでも話題に。長澤まさみ主演ドラマ『エルピス-希望、あるいは災い-』主題歌「Mirage」をテレビ初披露する。

テレ朝の長寿番組『題名のない音楽会』とのコラボでは、ディズニーの名曲の数々を。石丸幹二×アイナ・ジ・エンドによる「パート・オブ・ユア・ワールド」、前田公輝×内田真礼×Cocomiによる「ホール・ニュー・ワールド」など、“Mステ×題名のない音楽会”ならではの豪華コラボレーションが実現する。

■『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』出演者&披露曲

▼第3弾出演アーティスト(50音順)

Aimer「Deep down」「残響散歌」

工藤静香「慟哭」

工藤静香×Cocomi「糸」(中島みゆきカバー)

10-FEET「第ゼロ感」

Mirage Collective「Mirage」

<題名×ディズニーメドレー>

石丸幹二×アイナ・ジ・エンド「パート・オブ・ユア・ワールド」

前田公輝×内田真礼×Cocomi「ホール・ニュー・ワールド」

▼出演発表済みアーティスト(50音順)

aiko「果てしない二人」

ウタ「新時代(歌:Ado)」with ELEVENPLAY

AKB48「久しぶりのリップグロス」

A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」

小沢健二「ラブリー(Remaster Short Edit)」

Original Love & Ovall「接吻(M.D.L. Version)」

KAT-TUN「CRYSTAL MOMENT」

KARA「ミスター」「WHEN I MOVE」

関ジャニ∞「喝采」

Kis-My-Ft2「Two as One」

清塚信也 視聴者が選ぶ“弾いてほしい 冬うた”

KinKi Kids「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」

King & Princ「彩り」

King Gnu「Stardom」

ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」

後藤真希「ズルい女」

ゴールデンボンバー「女々しくて 2022流行語ver.」

Saucy Dog「シンデレラボーイ」

櫻坂46「五月雨よ」

THE RAMPAGE「ROUND UP feat. MIYAVI」

ジェジュン「Danger Zone」「One Heart/J-JUN with中島美嘉」

GENERATIONS「チカラノカギリ」

ジャニーズWEST「星の雨」

Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」

SixTONES「Good Luck!」

Snow Man「オレンジkiss」「ブラザービート」

Superfly「愛をこめて花束を」「Presence」

SEKAI NO OWARI「Habit」

Sexy Zone「Trust Me, Trust You.」

Tani Yuuki「W/X/Y」

DA PUMP「Dream on the street」「P.A.R.T.Y. ~ユニバース・フェスティバル~」「U.S.A.」

DISH//「五明後日」

Travis Japan「JUST DANCE!」

なにわ男子「ハッピーサプライズ」

NiziU「Blue Moon」

NEWS「LOSER」

乃木坂46「ここにはないもの」

back number「アイラブユー」「クリスマスソング」

PUFFY「愛のしるしwith Hoodie fam」

Perfume「Spinning World」

BiSH「ZUTTO」

日向坂46「月と星が踊るMidnight」

広瀬香美「ロマンスの神様」

FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」

Hey! Say! JUMP「Ultra Music Power」「恋をするんだ」

マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」

三浦大知「燦燦」

Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

宮本浩次「DESIRE -情熱-」

milet「Final Call」

yama「色彩」

優里「クリスマスイブ」

YUKI「鳴り響く限り」

ゆず「ALWAYS with you」

Little Glee Monste「Join Us!」

緑黄色社会「始まりの歌」

