&TEAM『First Howling : ME』(ユニバーサル ミュージック/2022年12月7日発売) (C)HYBE LABELS JAPAN

9人組男性グループ&TEAM(エンティーム)の『First Howling : ME』(ファースト ハウリング ミー)が、初週15.1万枚を売り上げ、12月13日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: First Howling:ME / &TEAM

2位: SEVENTEEN JAPAN 1ST EP「DREAM」 / SEVENTEEN

3位: POWER OF WISH / EXILE

4位: ‘Indigo’ Book Edition / RM

5位: うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live 5th Anniversary CD / 一十木音也,聖川真斗,四ノ宮那月,一ノ瀬トキヤ,神宮寺レン,来栖翔,愛島セシル,寿嶺二,黒崎蘭丸,美風藍,カミュ

6位: いつも何処かで / 桑田佳祐

7位: THE SECOND STEP:CHAPTER TWO / TREASURE

8位: THE WORLD EP.PARADIGM / ATEEZ

9位: 陰/陽 / 斉藤壮馬

10位: Cheshire / ITZY

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

