12/19付週間アルバムランキング1位は&TEAMの『First Howling : ME』
2022年12月16日 17時00分 (12月16日 19時06分更新)
9人組男性グループ&TEAM（エンティーム）の『First Howling : ME』（ファースト ハウリング ミー）が、初週15.1万枚を売り上げ、12月13日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： First Howling:ME ／ &TEAM
2位： SEVENTEEN JAPAN 1ST EP「DREAM」 ／ SEVENTEEN
3位： POWER OF WISH ／ EXILE
4位： ‘Indigo’ Book Edition ／ RM
5位： うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live 5th Anniversary CD ／ 一十木音也,聖川真斗,四ノ宮那月,一ノ瀬トキヤ,神宮寺レン,来栖翔,愛島セシル,寿嶺二,黒崎蘭丸,美風藍,カミュ
6位： いつも何処かで ／ 桑田佳祐
7位： THE SECOND STEP:CHAPTER TWO ／ TREASURE
8位： THE WORLD EP.PARADIGM ／ ATEEZ
9位： 陰/陽 ／ 斉藤壮馬
10位： Cheshire ／ ITZY
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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