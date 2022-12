『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド 4Kリマスター版 UHDコレクターズ BOX』2023年4月5日発売

ゾンビ映画の原点にして金字塔、ジョージ・A・ロメロ監督の長編デビュー作『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』(1968年)の4Kリマスター版が、来年(2023年)4月5日に発売される。今回、初制作の日本語吹替音声を収録。ベン役を諏訪部順一、バーバラ役を遠藤綾、ハリー・クーパー役を安原義人、ヘレン・クーパー役を土井美加などが担当した。

本作の出現により定義された“ゾンビ像”は、世界各国で現在に到るまで、バージョンアップを経ながらも映画・コミック・アニメ・ゲームなど、あらゆるエンターテインメントやアートに影響を及ぼし続けており、本作がゾンビ映画の祖と言われる所以。

本編は、世界中の名作をレストアしリリースしている米クライテリオン・コレクション社が、ロメロ監督が亡くなる前年の2016年に、ロメロ、共同脚本ジョン・A・ルッソらの監修を受けて4Kデジタルレストアしたもの。サウンドトラックに関してもロメロらの監修で新たに修復。その異様さと恐怖の根源が、画も音も鮮明に、かつてない迫力をもってよみがえる。

今回、発売される『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド 4Kリマスター版 UHDコレクターズ BOX』には、5時間以上にわたる特典映像も収録。未公開映像やスタッフのインタビュー映像など、国内初収録となる映像を含め、本作を余すことなく堪能できる貴重な映像を観ることができる。海外アーティスト・Elvisdeadのビジュアルデザインを使用したアウターBOX付き。

■日本語吹替版キャスト

ベン(演:デュアン・ジョーンズ):諏訪部順一

バーバラ(演:ジュディス・オーディア):遠藤綾

ハリー・クーパー(演:カール・ハードマン):安原義人

ヘレン・クーパー(演:マリリン・イーストマン):土井美加

トム(演:キース・ウェイン):小林親弘

ジュディ(演:ジュディス・リドリー):沢城みゆき

テレビキャスター(演:チャールズ・クレイグ):森川智之

マクレラン保安官(演:ジョージ・コサナ):石丸博也

ジョニー(演:ラッセル・ストライナー):三木眞一郎

ビル・カーディル(演:ビル・カーディル):小西克幸

ラジオアナウンサー(クレジット無し):細谷佳正

カレン・クーパー(演:カイラ・ショーン):咲々木瞳

セメタリーゾンビ(演:ビル・ハインツマン)

(C) 2017 Image Ten, Inc. All rights reserved.“NIGHT OF THE LIVING DEAD was restored by the Museum of Modern Art and The Film Foundation, with funding provided by the George Lucas Family Foundation and the Celeste Bartos Preservation Fund.

